شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم حظرك على واتساب؟ كيف تتأكد فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لمستخدمي واتساب، هناك طرق معينة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على تطبيق المراسلة الفورية، كان تطبيق واتساب غامضًا بشأن إخبار مستخدميه إذا تم حظرهم لأنه يهدف إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

لا يخبرك تطبيق المراسلة صراحةً إذا تم حظرك من قبل شخص ما، ولكن هناك بعض المؤشرات لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك، إليك كيفية معرفة ما إذا تم حظرك.

كيفية معرفة ما إذا تم حظرك على واتساب: التحقق من آخر ظهور / حالة الاتصال بالإنترنت

إحدى أسهل الطرق للتحقق هي البحث عن آخر حالة شوهدت أو حالة الاتصال بالإنترنت في نافذة الدردشة، ومع ذلك، قد يكون من الممكن أيضًا ألا ترى آخر مرة شوهدوا فيها نظرًا لأنهم ربما قاموا بتعطيلها من الإعدادات.

التحقق من وجود صورة الملف الشخصي

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فقد لا تتمكن من عرض صورة ملفه الشخصي، ومع ذلك، إذا كنت قادرًا على عرض صورة الملف الشخصي للشخص وتم حظرك، فقد لا تتمكن من رؤية صورة ملفه الشخصي المحدثة.

إرسال رسالة إلى جهة الاتصال

إذا قمت بإرسال رسالة إلى جهة الاتصال التي قامت بحظرك، فستتمكن فقط من رؤية علامة اختيار واحدة على الرسالة، بدلاً من علامات الاختيار المزدوجة أو علامات الاختيار المزدوجة الزرقاء.

الاتصال بجهة الاتصال التي قامت بحظرك

قد لا تتم أي محاولة للاتصال بجهة الاتصال، لن ترى رسالة اتصال إلا عند إجراء المكالمة، ومع ذلك، قد يحدث ذلك أيضًا إذا لم يكن لدى متلقي المكالمة اتصال بالإنترنت.

إنشاء مجموعة على الواتساب

إذا حاولت إنشاء مجموعة مع جهة اتصال تشك في أنها قد حظرتك، فإن متابعة عملية إنشاء المجموعة سيؤدي إلى انضمامك أنت فقط إلى تلك المجموعة.