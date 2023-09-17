شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه غدًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام iOS 17 الجديد من "آبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح شركة آبل غدًا الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 لمستخدمي هواتف آيفون.

ويتمتع التطبيق النظام الجديد بالعديد من المميزات وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة، منها تطبيق الرسائل الذي سيتميز بملصقات جديدة، وبحث أكثر قوة، وكذلك تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب لحظيًا.

ويتضمن أيضًا ميزة الاطمئنان التي تتيح للمستخدمين إخطار الأصدقاء والعائلة تلقائيًا عند وصولهم إلى وجهتهم بأمان، مع إمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب.

ميزة الإرسال السريع

ويتيح النظام للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمة أثناء ترك المتصل لرسالته، وتمنح هذه الخاصية المستخدم طريقة جديدة لاستخدام ميزة الإرسال السريع، لمشاركة معلومات الاتصال بمجرد تقريب جهازين آيفون من بعضهما.

ويتميز نظام آيفون الجديد بوجود خاصية "StandBy" وتعطي للمستخدمين تجربة جديدة بملء الشاشة قابلة للتخصيص، بما يسهل الاطلاع على المعلومات بلمحة، حتى من مسافة بعيدة عندما يكون الهاتف على جانبه أثناء الشحن.

تحول هذه الخاصية الهاتف إلى ساعة يمكن وضعها على المكتب، فعند توصيل الهاتف بشاحن MagSafe وتثبيته بالوضع الأفقي، ستُظهر شاشة آيفون الوقت والويدجت وبعض العناصر الأخرى.

البحث عبر الويب

ويتضمن أيضًا خاصية "Visual Look Up" ويستطيع من خلالها المستخدم النقر على أي عنصر غذائي موجود في أي صورة، والبحث عن سمات مماثلة، دون الحاجة إلى البحث عبر الويب.

ويتيح نظام iOS 17 مشاركة جهاز تتبع الأغراض "AirTag" مع 5 أشخاص آخرين، مما يوفر للأصدقاء وأفراد العائلة تتبع الأغراض في تطبيق تحديد الموقع "Find My".

وبهذه الخاصية، يتمكن كل فرد في المجموعة من تحديد موقع الغرض وتشغيل صوت واستخدام ميزة "العثور الدقيق" للمساعدة في تحديد موقع "AirTag" الذي تمت مشاركته.