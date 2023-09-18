شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Facebook Lite والنسخة العادية.. كل ما تريد معرفته عن استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيسبوك أحد أكثر الشبكات الاجتماعية انتشارًا، حيث يبلغ عدد مستخدميه يوميًا أكثر من 1.9 مليار، وتستخدم العائلات والأصدقاء Facebook وFacebook Messenger للبقاء على اتصال، لكن في بعض الأحيان، أثناء رحلتك باستخدام فيسبوك، تكون إشارات الاتصال بالشبكة ضعيفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في البقاء على اتصال، هنا يأتي دور Facebook Lite، وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

ما الفرق بين Facebook Lite و Facebook؟ فكر في Facebook Lite مثل Facebook العادى، ولكنه مختلف من حيث الحد الأقصى للبيانات وسرعة الاتصال المطلوبة، ففي حين أن تطبيق Facebook الرئيسي يأتي بأكثر من 300 ميجابايت لأجهزة iOS وما لا يقل عن 80 ميجابايت لأجهزة Android، فإن Facebook Lite يأخذ أقل من 3 ميجابايت لأجهزة Android.

تقوم Meta بتسويق Facebook Lite باعتباره متوافقًا مع سرعات منخفضة تصل إلى 2G، مع سرعة تنزيل قصوى نظرية تبلغ 48 كيلو بايت / ثانية.

هل تحتاج إلى Messenger لـ Facebook Lite؟ Messenger وFacebook Lite هما تطبيقان مختلفان على Facebook، واعتاد Facebook Lite أن يكون مصحوبًا بنسخة مجردة من Messenger تسمى Messenger Lite.

يتمتع Messenger Lite بقاعدة مستخدمين تزيد عن 760 مليون مستخدم، استنادًا إلى تنزيلات التطبيق، ولكن تم إيقافه لكل من iOS وAndroid.

يتمتع Messenger Lite بنفس عرض القيمة الذي لا يزال Facebook Lite يتمتع بها وهى حجم تنزيل وتثبيت أصغر، مصمم للعمل بشكل جيد حتى على اتصالات الإنترنت القديمة للمساعدة في إبقاء الأشخاص على اتصال.