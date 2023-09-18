شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Facebook Lite والنسخة العادية.. كل ما تريد معرفته عن استخدامه والان مع تفاصيل الخبر
فكر في Facebook Lite مثل Facebook العادى، ولكنه مختلف من حيث الحد الأقصى للبيانات وسرعة الاتصال المطلوبة، ففي حين أن تطبيق Facebook الرئيسي يأتي بأكثر من 300 ميجابايت لأجهزة iOS وما لا يقل عن 80 ميجابايت لأجهزة Android، فإن Facebook Lite يأخذ أقل من 3 ميجابايت لأجهزة Android.
تقوم Meta بتسويق Facebook Lite باعتباره متوافقًا مع سرعات منخفضة تصل إلى 2G، مع سرعة تنزيل قصوى نظرية تبلغ 48 كيلو بايت / ثانية.
Messenger وFacebook Lite هما تطبيقان مختلفان على Facebook، واعتاد Facebook Lite أن يكون مصحوبًا بنسخة مجردة من Messenger تسمى Messenger Lite.
يتمتع Messenger Lite بنفس عرض القيمة الذي لا يزال Facebook Lite يتمتع بها وهى حجم تنزيل وتثبيت أصغر، مصمم للعمل بشكل جيد حتى على اتصالات الإنترنت القديمة للمساعدة في إبقاء الأشخاص على اتصال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز