شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق القمر الصناعي "ياوقان 39" للاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت الصين في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، اليوم الأحد، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن القمر الصناعي الجديد "ياوقان39-"، تم إطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش2- دي"، في الساعة 1213 ظهرا بتوقيت بكين.

جدير بالذكر أن المهمة التي جرت اليوم، هي المهمة رقم 488 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".