شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل تسليم iPhone 15 Pro Max إلى نوفمبر فى بعض الدول.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن هاتف iPhone 15 Pro Max سيتأخر فى الوصول لعدد من دول العالم، حيث تشمل هذه الدول كل من الصين واليابان والولايات المتحدة، حيث سيضطرون للانتظار حتى نوفمبر للحصول على الهاتف، وهو ما يشير إلى الطلب القوي على الشركة، خاصة بعدما بدأ الحجز المسبق للهواتف بداية الجمعة الماضية.

ومن المرجح أن تخفف هذه المؤشرات بعض المخاوف بشأن الطلب على جهاز أبل الرئيسي بعد أن أدى التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمية إلى استنزاف مبيعات آيفون في ربع يونيو، وفقاً لموقع gadgets360.

وصول الهاتف الصين

يمكن أن تؤدي فترة الانتظار التي تتراوح من أربعة إلى خمسة أسابيع لـ Pro Max في الصين إلى تهدئة المخاوف من حدوث ضربة مالية في ثالث أكبر سوق لشركة Apple وسط منافسة متزايدة والقيود التي تفرضها بكين على استخدام iPhone من قبل الموظفين الحكوميين.

لكن سيكون الانتظار أقصر قليلاً بالنسبة إلى نسخة iPhone 15 Pro في الصين، حيث يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفقًا لموقع Apple الإلكتروني، وقالت إنها يمكن أن تقوم بتسليم iPhone 15 في 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي يُطرح فيه الهاتف للبيع في المتاجر.

في الولايات المتحدة

أما في أفضل الأسواق بالولايات المتحدة، سيتعين على المشترين الانتظار لمدة ستة إلى سبعة أسابيع قبل الحصول على Pro Max، وهو الطراز الأغلى في مجموعة طرازات iPhone 15 التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

ولكن مثل الصين، فإن الانتظار أقصر بالنسبة لموديل Pro، مع فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط للإصدار 128 جيجابايت في الولايات المتحدة واليابان.

وقال بعض المحللين إن فترة الانتظار الطويلة تعكس أيضًا انخفاض العرض الأولي لجهاز Pro Max حيث واجهت شركة Apple عقبات في تأمين إمدادات الشاشات المستخدمة في النموذج بإطارات أنحف من أجهزة iPhone السابقة.

ذكرت تقارير إعلامية محلية صينية أن طرازي iPhone 15 Pro وPro Max المتطورين تم بيعهما بالكامل في متجر Apple في سوق Tmall التابع لشركة Alibaba في غضون دقيقة من طرحه للبيع.