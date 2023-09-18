شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الذكاء الاصطناعى لرسم خرائط للغابات.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة Treefera، عن خطتها في صناعة تعويض الكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات من تريليون شجرة في جميع أنحاء العالم، بعد حصولها على تصويت بالثقة في شكل جولة أولية بقيمة مليوني يورو بقيادة شركة Concept Ventures ومشاركة المدير الفني التنفيذي لشركة إنتل، من بين آخرين.

وقد واجهت ممارسة التعويض الطوعي انتقادات من جهات مختلفة، مع مخاوف تتراوح بين كونها غير فعالة ببساطة إلى الإضرار بشكل مباشر بالسعي إلى إزالة الكربون ككل ومع ذلك فهي تجارة كبيرة، حسبما نقلت TheNextWeb.

وتقوم معظم الشركات التي تروج لصافي انبعاثات الكربون صفر بحلول عام 2035، أو 2040، أو 2050، بأخذ التعويضات في المعادلة.

وفي عام 2021، بلغت قيمة سوق تعويض الكربون ما يقرب من ملياري دولار، ومع تزايد الضغوط البيئية والاجتماعية والحوكمة على الشركات من قبل المستثمرين، تشير التوقعات إلى أنها يمكن أن تنمو إلى ما يصل إلى 40 مليار دولار بحلول نهاية العقد، وتصل إلى رقم مذهل يبلغ 250 مليار دولار بحلول عام 2050.

وفي الوقت نفسه، تلقت الثقة في تعويض الكربون ضربة هائلة على مدى العامين الماضيين - حيث لا يتم إنشاء جميع أرصدة الكربون على قدم المساواة، وكلما كانت أرخص، كلما زادت احتمالية أن تكون عديمة الفائدة.

وجدت دراسة نشرت الشهر الماضي في مجلة ساينس أن 5.4 مليون فقط، أو 6%، من أصل 89 مليون رصيد تعويضي محتمل، تم ربطها بتخفيضات إضافية في الكربون من خلال الغابات المحفوظة، وقد نشأت الغالبية العظمى منها من المشاريع التي بالكاد أدت إلى الحد من إزالة الغابات.