شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة التقاط "سكرين شوت" على ساعة أبل.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أخذ لقطة شاشة على جهاز أيفون الخاص بك أو جهاز MacBook أو جهاز iPad الخاص بك بكل سهولة، لكن ماذا عن ساعة Apple Watch، فإذا كان هناك تنبيه تريد الحفاظ عليه آمنًا، أو كنت تريد إظهار وجه ساعتك المخصص لصديق، فيمكنك القيام بذلك بسهولة دون استخدام جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط صورة لساعتك.

حيث تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة - ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.

إعداد الميزة على ساعة Apple Watch لأخذ لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، فما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة، ثم قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.

إعداد الميزة على iPhone يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.

أخذ لقطة الشاشة على ساعة أبل لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.