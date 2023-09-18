شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة التقاط "سكرين شوت" على ساعة أبل.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر
حيث تحتوي Apple Watch على طريقة مدمجة تجعل التقاط لقطة الشاشة أكثر سهولة - ولا يستغرق الأمر سوى بضع خطوات لتمكينها، وإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على Apple Watch.
لأخذ لقطة شاشة على Apple Watch، عليك أولاً تمكين الميزة، والتي يمكنك القيام بها مباشرة من جهازك القابل للارتداء، فما عليك سوى الدخول إلى إعدادات الساعة واختيار عام، ثم التمرير إلى لقطات الشاشة، ثم قم بالتبديل إلى خيار تمكين لقطات الشاشة.
يمكنك أيضًا استخدام جهاز iPhone الخاص بك لإعداد ميزة لقطة الشاشة لساعتك، انتقل إلى تطبيق Watch، وحدد عام، ثم قم بالتمرير لأسفل لتبديل خيار تمكين لقطات الشاشة.
لالتقاط لقطة شاشة على Apple Watch، اضغط على Digital Crown والزر الجانبي في الوقت نفسه، سوف يذهبون مباشرة إلى مكتبة الصور الخاصة بك.
يمكنك العثور على لقطات شاشة Apple Watch في تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك ضمن أنواع الوسائط في مجلد لقطات الشاشة، إذا كنت ترغب في رؤية لقطات الشاشة هذه على الساعة نفسها، فيمكنك مزامنة الألبوم من جهاز iPhone الخاص بك لعرضها على ساعتك، ولتمكين ذلك، انتقل إلى تطبيق Watch، وانقر فوق الصور وحدد مزامنة الصور، ثم انقر فوق مزامنة الألبوم لربط الألبوم الذي تختاره.
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