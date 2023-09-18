شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصف هاتفها iPhone 15 Pro بـ"أفضل وحدة تحكم في الألعاب".. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الكلمة الرئيسية للكشف عن سلسلة iPhone 15 هذا الأسبوع، ركزت شركة Apple قليلاً على براعة الألعاب في معالج A17 Pro الجديد، وفي مقابلة جديدة مع Taylor Lyles من موقع الألعاب IGN، قدم ثلاثة من المديرين التنفيذيين لشركة Apple مزيدًا من التفاصيل حول خطط الشركة لتحويل iPhone 15 إلى "أفضل وحدة تحكم في الألعاب" في العالم.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فيتم تشغيل iPhone 15 Pro بشريحة A17 Pro الجديدة كليًا، والتي تركز بشكل كبير على تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات، وتوفر وحدة معالجة الرسومات "المحترفة" الجديدة تصميمًا جديدًا سداسي النواة تقول Apple إنه لا يحسن الأداء فحسب، بل أيضًا كفاءة الطاقة، ويمكنك توقع أداء أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 20%، إلى جانب تتبع الأشعة المسرع بواسطة الأجهزة لأول مرة.

وللتعمق أكثر في تركيز iPhone 15 Pro على الألعاب، اجتمع موقع IGN مع جيريمي ساندميل، المدير الأول لبرامج GPU في أبل، وتيم ميليت، نائب رئيس هندسة المنصات، وKiann Drance، نائب الرئيس لتسويق منتجات أيفون العالمية.

وفي المقابلة، أكد ميليت أن هدف أبل ليس بالضرورة التنافس مباشرة مع وحدات تحكم معينة مثل PlayStation 5 أو Xbox Series S، وبدلاً من ذلك، ينصب تركيزها على بناء منصة وأدوات تجذب مطوري الألعاب مباشرة:

"أعتقد أننا نركز على المطورين والعناوين الموجودة في الألعاب، أقل في محاولة التنافس مع وحدات التحكم، أعتقد أن وحدة التحكم هي مجرد وسيلة مناسبة لنا للحديث عن الألعاب الكلاسيكية وأنواع الألعاب التي نستهدفها المطورين، والذين نجحوا في نشرها هناك، لقد بذلنا قصارى جهدنا لمحاولة تقديم نفس مجموعة الأدوات للمطورين ونعمل بجد معهم.

وردًا على احتمال ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone 15 Pro والفشل في الحفاظ على الأداء في الألعاب عالية الكثافة، أوضح Drance: "هذا جزء من فائدة تصميمنا لطراز iPhone محدد. لذلك، على مستوى النظام، نحن قادرون على العمل عبر الفرق لفهم كيفية الأداء الذي نقوم بتمكينه، وكيف سيتجلى في طريقة اللعب الفعلية، وما إذا كنا سنكون قادرين ليس فقط على الوصول إلى هذا الإطار الرائع المعدلات وذروة الأداء والرسومات التي تحدث عنها جيريمي، ولكن أيضًا ما إذا كنا سنكون قادرين على الحفاظ عليها، أعلم أننا نفعل الكثير على جانب شركة نفط الجنوب، ونفعل الكثير على جانب البرمجيات للتأكد من تمكين هذه التجربة لتكون تجربة رائعة.

وأضاف ميليت أن جزءًا من المسؤولية يقع أيضًا على عاتق المطور لتحقيق التوازن المثالي بين الأداء والجودة والمزيد: تحتوي الشاشة نفسها على تقنية تحجيم مذهلة حقًا. ويمكن لوحدة معالجة الرسومات إجراء التحجيم، لذلك، مع ميزات مثل تتبع الشعاع وتظليل الشبكة وبنية الحوسبة المتقدمة حقًا، يتمتع المطور بإمكانية الوصول إلى كل هذه الخوارزميات لمعرفة ما هو أفضل توازن بين الحوسبة والجودة والأداء ومعدل الإطارات والدقة، وبعد ذلك نقوم بتجميع كل ذلك معًا في البرنامج وعلى مستوى النظام، نحن نتأكد من أن هناك أداءً مستدامًا وعاليًا وعمر بطارية طويلًا ومريحًا في الاحتفاظ بالخبرة لشخص ما للعب هذه الألعاب الرائعة، لذلك قمنا بتصميم كل شيء لجعل تجربة الألعاب رائعة، بما في ذلك التأكد من استدامة الأداء وعمر البطارية، ونعتقد أننا نجحنا في القيام بذلك

ويشير ساندميل إلى القول المأثور القائل بأن "أفضل وحدة تحكم في الألعاب هي تلك الموجودة معك" ولكن هذا ليس ما تستهدفه شركة آبل هذه المرة، وبدلاً من ذلك، يعتقد ساندميل أن iPhone "سيكون أفضل وحدة تحكم في الألعاب"، دون أي استثناءات.

وبالإضافة إلى المقابلة نفسها، تجدر الإشارة إلى قرار شركة أبل بإجراء مقابلة على موقع IGN على وجه التحديد، إنه مثال على تحرك الشركة خارج دوائرها التسويقية العادية في محاولة للوصول إلى جمهور جديد لديه اهتمام خاص بالألعاب.