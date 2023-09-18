شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تحميل وتثبيت iOS 17 على هاتف iPhone.. بعد طرحه رسميا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple الأسبوع الماضي سلسلة هواتفها الذكية iPhone 15 ، وفي هذا الحدث، أعلنت الشركة أيضًا أن تحديث iOS التالي – iOS 17 سيتم إصداره رسميا في 18 سبتمبر، وقد تم تصميم iOS 17 القادم من Apple للعمل على سلسلة iPhone XS والموديلات الأحدث.

وتقدم ترقية البرنامج هذه مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة iPhone المتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.

لذلك، إذا كنت تريد أيضًا تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته، فإليك دليل سريع حول كيفية تنزيل تحديث iOS 17.

قائمة هواتف الايفون المتوافقة مع تحديث iOS 17 * آيفون XS وXS Max

* ايفون XR

* ايفون 11

* ايفون 11 Pro و11 Pro Max

*آيفون 12 و12 mini

* ايفون 12 Pro و12 Pro Max

* ايفون 13 و13 mini

* ايفون 13 Pro و13 Pro Max

* آيفون 14 و14 Plus

* ايفون 14 Pro و14 Pro Max

* آيفون SE (الجيل الثاني)

* آيفون SE (الجيل الثالث)

كيفية تحضير هاتفك الآيفون لتنزيل iOS 17 يوصى بشدة بأخذ نسخة احتياطية شاملة لجهاز iPhone الخاص بك قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد، وعلى الرغم من أن احتمالية فقدان البيانات منخفضة جدًا، إلا أنها ليست ضئيلة تمامًا، وعادةً، يقوم جهاز iPhone الخاص بك بعمل نسخة احتياطية تلقائيًا عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi.

ومع ذلك، إذا تم إيقاف تشغيل ميزة النسخ الاحتياطي هذه، فيمكنك بدء النسخ الاحتياطي يدويًا بالانتقال إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > iCloud Backup، ثم تحديد "النسخ الاحتياطي الآن" لتأمين نسخة احتياطية لجهازك.

كيفية تثبيت التحديث 1. على جهاز iPhone الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات

2. انتقل الآن إلى الجنرال

3. بعد هذا اضغط على تحديث البرنامج

4. الآن عليك فقط الانتظار لبضع ثوان وسيظهر التحديث.

5. أخيرًا اضغط على خيار التنزيل والتثبيت