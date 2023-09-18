شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على لون ونوع "الآيفون" المفضل لرئيس شركة أبل تيم كوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أقل من أسبوع منذ أن كشفت شركة Apple عن أربعة هواتف iPhone جديدة، وهناك الكثير من الأحاديث حول أجهزة أيفون الجديدة وقد شارك الجميع آراءهم حول التصميم ومنفذ USB-C، وبالطبع الألوان أيضًا، حيث أن هذه المرة أصبح الحديث عن الألوان أكثر قليلاً مما كان عليه في السنوات السابقة.

وذلك لأن Apple قدمت هيكلًا جديدًا بالكامل من التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ولا يقتصر الأمر على أن الهيكل المصنوع من التيتانيوم يجعل جهاز iPhone أخف وزنًا فحسب، بل يمنحه مظهرًا مميزًا أيضًا.

ويأتي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان – التيتانيوم الطبيعي، والتيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الأبيض، لكن بعد الحدث، سُئل كوك عن لون جهاز iPhone 15 Pro Max لذي يستخدمه، ليرد قائلا "كما تعلمون، أنا أستخدم [التيتانيوم] الطبيعى"، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider.

وقال أيضًا إنه كان قرارًا صعبًا للغاية، وأضاف: "أنا أحبه، لكني أقول لك إنه كان قرارًا صعبًا، بالطبع، كان قرارًا صعبًا لأن اللون الأزرق لفت انتباهي حقًا، والأبيض لفت انتباهي حقًا، والأسود لفت انتباهي حقًا"، وقال كوك إنه قرر أخيرًا استخدام التيتانيوم الطبيعي - وهو اللون الذي نعتقد أنه سيكون الأكثر شعبية.

ويبدو أيضًا أن خيار لون التيتانيوم الطبيعي هو الأكثر طلبًا، وفي الوقت الحالي، إذا كنت ترغب في شراء iPhone 15 Pro Max (نسخة 256 جيجابايت) في الولايات المتحدة، فمن المحتمل أن يتجاوز وقت الشحن ستة أسابيع، ولا تزال متغيرات الألوان الأخرى تظهر تسليمًا أسرع نسبيًا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وسيتم طرح سلسلة iPhone 15 للبيع لأول مرة في 22 سبتمبر، وبدأت الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر، وقد تختلف أوقات التسليم اعتمادًا على اللون ومتغير التخزين.