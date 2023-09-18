شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلة ناسا الأخيرة لمحطة الفضاء الدولية عبر مركبة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مركبة فضائية روسية من طراز سويوز تحمل رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، بعد حوالي ثلاث ساعات من انطلاقها، وقد التحمت مركبة سويوز، التي تسمى MS-24، بالمختبر المداري، بينما كانت المركبتان تحلقان على ارتفاع 260 ميلاً (418 كيلومترًا) فوق شرق كازاخستان. حيث وصل رائد الفضاء ناسا لورال أوهارا ورائدا الفضاء روسكوزموس أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب بسلام إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وانطلق الثلاثي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، ووصل إلى الموقع المداري على بعد 250 ميلًا فوق الأرض بعد ثلاث ساعات فقط.

بعد الوصول وبعد الالتحام والدخول إلى المحطة الفضائية من خلال الفتحة، تم الترحيب بالوافدين الجدد من قبل السكان السبعة الموجودين حاليًا على متن المنشأة، وبعد فترة قصيرة، نشر الحساب الرسمي لمحطة الفضاء الدولية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للطاقم الكامل المكون من 10 أشخاص، ويظهر أوهارا في أقصى يمين الصورة.

رائدة الفضاء لورال أوهارا تقوم أوهارا المولودة في تكساس بأول مهمة مدارية لها وستقضي الأشهر الستة المقبلة في العيش والعمل على متن محطة الفضاء الدولية، بينما سيبقى زميلاها الروسيان على متن المحطة لمدة عام كامل، حسبما نقلت Digitartlends.

يأتي ذلك في وقت مزدحم بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية فيما يتعلق بتناوب الطاقم، وفي نهاية الشهر الماضي، رحبت برواد الفضاء الأربعة من طراز Crew-7 من SpaceX قبل توديع رواد الفضاء الأربعة من طراز Crew-6.

وبعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من الآن، سيعود رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو ورائدا الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الأرض على متن مركبة فضائية أخرى من طراز سويوز في نهاية الإقامة التي ستشهد تسجيل روبيو رقماً قياسياً جديداً لطول الوقت الذي يقضيه في المدار، رائد فضاء ناسا في 371 يومًا.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة روبيو ستة أشهر فقط، لكن تم تمديدها بعد أن تعرضت مركبته الفضائية سويوز لتسرب سائل التبريد في نهاية العام الماضي أثناء رسوها في المحطة الفضائية.

اعتبرت وكالة روسكوزموس أن المركبة الفضائية المتضررة تشكل خطرًا كبيرًا على الرحلة المأهولة، مما دفعها إلى إعادة جدولة رحلة عودة روبيو بينما تنظم كبسولة بديلة.

كان من المفترض أن تسافر أوهارا وزميلاها الروسيان إلى المحطة قبل ستة أشهر، لكن تداعيات إعادة الجدولة أدت إلى تأخير مهمتهم.