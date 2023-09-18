تكنولوجيا: جوجل ستضع شريحة Google Tensor G4 مع سلسلة Pixel 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين اننا نعلم أن جوجل تعمل على شريحة Tensor كبيرة مخصصة بالكامل لعام 2025، يلقي تقرير جديد الضوء على Tensor G4، الشريحة التي ستظهر في سلسلة Pixel 9 لعام 2024.

من المتوقع أن يكون الإصدار الثالث من Google Tensor، كما ورد سابقًا، بمثابة ترقية كبيرة إلى حد ما مقارنة بالنماذج السابقة. المزيد من الأجهزة الحديثة، والتصميم الجديد، والتحسينات على تقنية التصنيع 4 نانومتر من سامسونج، والترقية الواضحة للتبريد تجعل ما يمكن أن يكون شريحة Tensor أفضل بكثير.

ولكن، على ما يبدو، لن يشهد العام التالي ترقية بهذا الحجم تقريبًا.

تشير تقارير Android Authority، نقلاً عن أحد المطلعين على جوجل، إلى أنه كما هو متوقع، لن تكون شريحة Tensor G4 في Google Pixel 9 بمثابة ترقية كبيرة جدًا. بل سيكون مجرد تحسن طفيف عن Tensor G3.

تُعرف شريحة Tensor G3 باسم “Zuma”، ويقال إن Tensor G4 تحمل الاسم الرمزي “Zuma Pro”. لا تزال الشريحة مصنوعة بمساعدة سامسونج، ويبدو أنها تعتمد على لوحة تطوير “Ripcurrent 24”، وهي أعلى من لوحة “Ripcurrent” الخاصة بـ Tensor G3.

أما بالنسبة لما هو جديد بالفعل، فمن الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة، ولكن الأسماء الرمزية تشير بالتأكيد إلى تحديث بسيط إلى حد ما عامًا بعد عام.

من المتوقع أن تكون الشريحة الجديدة، والتي تبدو واعدة بشكل معقول مقارنة بالموديلات السابقة، موجودة في سلسلة Pixel 8 التي أكدت جوجل أنها ستكشف عنها بالكامل في 4 أكتوبر.

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