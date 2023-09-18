شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "التصديق الرقمي" وخدماته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الحساب الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أن التصديق الرقمي يُمكن من إجراء التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية.

ما هو التصديق الرقمي؟

عملية التحقق من صحة وأصالة البيانات الرقمية وهوية المصدر من خلال استخدام تقنيات التشفير المتقدمة لضمان حمايتها من التلاعب أو التغيير غير المصرح به.

القيمة المضافة لاستخدام التصديق الرقمي

دعم التحول الرقمي

سلامة محتوى الوثيقة

سهولة التحقق من أصالة الوثيقة

حماية الوثائق المهمة من التلف

معتمد قانونياً

الحد من انتحال الهوية والتزوير

الختم الرقمي

الختم الرقمي، وهو شهادة رقمية تصدر للمنظمة تثبت هوية المنظمة وتضمن سلامة الوثيقة وقيمتها القانونية.