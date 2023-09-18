تكنولوجيا: هاتف iPhone 15 Pro Max يسجل طلبات شحن أعلى من إصدار ابل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت ابل مؤخراً في تلقي طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 15، ولقد كشفت أحدث التقارير عن تخطى طلبات الشحن الأولى لهاتف iPhone 15 Pro Max نسبة طلبات الشحن التي سجلها إصدار ابل السابق iPhone 14 Pro Max.

أكد المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير على أن هاتف iPhone 15 Pro Max إستطاع أن يجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين منذ بدء ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 15، رغم زيادة مستوى تسعير إصدار Pro Max.

ولقد أوضح المحلل في تقريره أن طلبات الحجز المسبق التي سجلت لهاتف iPhone 15 Pro Max تتخطى نسبة طلبات الحجز الأولى التي سجلت لإصدار ابل السابق iPhone 14 Pro Max.

من جانب أخر أوضحت التقارير أن هواتف iPhone 15 و15 Plus تسجل نفس نسبة طلبات الحجز المسبق التي سجلت لإصدارات ابل السابقة من هواتف iPhone 14 و14 Plus.

كما يشير المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن هاتف iPhone 15 Pro يشهد إنخفاض في طلبات الحجز المسبق هذا العام نظراً لإتجاه المستخدمين لإصدار Pro Max الذي يأتي بترقية في الكاميرة، إلا أن إرتفاع الطلب على هاتف iPhone 15 Pro Max مع تحديات الإنتاج التي تواجه ابل، أدى إلى تمديد الفترة المحددة لشحن هذا الإصدار للمستخدمين.

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