شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكويت: ضعف خدمة الإنترنت لانقطاع الكابل الدولي الرابط بشبكة الكابلات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية إن بعض شركات الاتصالات في الكويت تأثرت بالخدمات التي تقدمها اليوم الإثنين نتيجة انقطاع الكابل الدولي، الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلين للكابلات.