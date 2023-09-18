شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نادٍ اسكتلندى يتهم SpaceX بسرقة شعاره ويدعو ماسك للانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم نادي كرة قدم اسكتلندي للهواة، مازحًا، إيلون ماسك بـ "سرقة" شعاره من أجل شعار جديد لشركة إطلاق الصواريخ التابعة له SpaceX.

ولجأ نادي Haddington Town AFC، ومقره في شرق لوثيان، إلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالملياردير X لتسليط الضوء على أوجه التشابه بين شعاره والشعار الجديد الذى يفكر إيلون ماسك في تخصيصه لسبيس إكس، حيث يتميز كلا الشعارين بمخطط الماعز الأبيض داخل دائرة على خلفية داكنة.

وشاركت شركة SpaceX يوم الأربعاء صورة للموظفين في ميناء Starbase الفضائي في بوكا تشيكا، تكساس، ويظهر رسم توضيحي للماعز على البرج في الخلفية، وفقاً لموقع businessinsider.

كلا الشعارين لهما نفس المخطط الأبيض للماعز في دائرة على خلفية داكنة، على الرغم من أن شركة SpaceX تحذف اسم نادي كرة القدم لصالح شعار الشركة.

بالنسبة لشركة SpaceX، من المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الاختصار "الأعظم على الإطلاق"، لكن Haddington Town AFC رأى الجانب المضحك من الأمور، مازحًا على X حول انضمام Musk إلى النادي.

كان أول رد فعل للنادي على أوجه التشابه هو منشور يوم الخميس ظهر فيه ثلاثة رموز تعبيرية تبكي مع الضحك وجاء فيها: "لماذا سرق @elonmusk شارتنا، أعيدها!"

ثم أعقب ذلك بعد بضع دقائق بـ: "رسائلنا المباشرة مفتوحة @elonmusk، تعال وقم بتمويل بدلاتنا الرياضية الجديدة."

بحلول يوم الجمعة، تصاعد الأمر إلى درجة قرر فيها فريق وسائل التواصل الاجتماعي التابع لنادي شرق اسكتلندا الدوري الممتاز الحصول على مزيد من المتعة.

وقد تم تنبيه رايان ليشمان، الذي يدرب النادي ويتولى إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، لأول مرة إلى أوجه التشابه عندما قام بتسجيل الدخول لاكتشاف أكثر من 20 إشعارًا من الولايات المتحدة.

وقال لبي بي سي اسكتلندا نيوز: "كان الناس يضعون علامة على النادي ويسألون عما إذا كان هذا هو شعارنا أم لا.

"لقد حصلنا على الشعار جزئيًا لأن الماعز مرادف لهادينجتون.

"إذا مررت عبر هادينغتون، فستجد حواجز عليها لافتات الماعز، وهناك تماثيل للماعز، وماعز على شعار النبالة، وماعز في المدرسة الثانوية."

وعن رد فعل الفريق، قال: "أعتقد أن معظم الأولاد سعداء بقدوم إيلون ماسك إذا كان يريد اللعب.

"سوف نضعه في المقدمة، إنه فتى كبير - 240 رطلاً وستة أقدام زائد، "إذا استثمر القليل من المال فسنضع عليه الشريط رقم تسعة."

وقال ليشمان إن الدعاية جاءت في وقت يحتاج فيه الفريق إلى ملابس رياضية جديدة ومعدات تدريب ورعاية، وأضاف: "رد الفعل عبر الإنترنت كان عقليًا بعض الشيء، لكي نكون منصفين، "لا يزال الأمر مستمرًا حتى اليوم. يواصل الناس التغريد لي قائلين إنه يجب علينا مقاضاتهم."