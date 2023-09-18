شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل خطط SoftBank للاستثمار فى OpenAI للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة SoftBank الاستثمار في OpenAI، حيث ذكرت صحيفة Financial Times عن أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هي واحدة من عدد من الخيارات التي تدرسها شركة الاتصالات اليابانية العملاقة، ويأتي الاستثمار المحتمل بعد أن أخبر الرئيس سون مساهمي SoftBank أنه "يتحدث مع ChatGPT كل يوم"، في تعليقات نقلتها رويترز.

قال مؤسس SoftBank، أن محادثاته في وقت متأخر من الليل مع برنامج الدردشة الآلي ألهمته لبدء الاستثمار بقوة في أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، وانتهت إحدى جلسات العصف الذهني الطويلة بإشادة ChatGPT بأفكاره ووصفها بأنها "ممكنة ورائعة"، حسبما قال في تعليقات نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، وفقاً لموقع businessinsider.

التقى سون أيضًا مع رئيس OpenAI Sam" Altman" في الأشهر الأخيرة، وأخبر مستثمري Softbank في يونيو أنه يتحدث إلى رئيس شركة AI الناشئة "كل يوم تقريبًا".

وأصبح صندوق Vision Fund التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، والذي تأسس في عام 2017، مشهورًا باستهداف الشركات ذات النمو المرتفع، ومؤسسها غريب الأطوار.

ويأتي الاستثمار المحتمل في الذكاء الاصطناعي بعد سنوات قليلة صعبة بالنسبة للذراع الاستثماري العملاق لشركة سوفت بنك.

قام صندوق Vision بتقليص الإنفاق وتكبد خسارة قياسية بقيمة 32 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام بعد العديد من الأخطاء البارزة - بما في ذلك الاستثمارات في أمثال WeWork وFTX - حيث خفضت الشركة حصتها البالغة 100 مليون دولار في الأخيرة إلى الصفر بعد ذلك، انهارت بورصة العملات المشفرة وتحولت إلى إفلاس حاد.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى سون استعداده لاستخدام كل ما في الذكاء الاصطناعي، حيث أخبر المستثمرين في يونيو أن الشركة مستعدة للعودة إلى "وضع الهجوم".

من المرجح أن يتم تمكين هذا الهجوم من خلال الإطلاق العام الضخم لشركة ARM البريطانية لصناعة الرقائق التابعة لشركة Softbank، والتي حصلت على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرح عام أولي يوم الخميس، مما عزز استثمارات الشركة.