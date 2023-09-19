شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Grand Theft Auto V تحتفل بمرور 10 سنوات على طرح اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 10 سنوات بالضبط منذ إطلاق Grand Theft Auto V لأول مرة على PlayStation 3 وXbox 360، وتبعها بعد فترة وجيزة Grand Theft Auto Online، حيث شكر استوديو Rockstar Games المعجبين باللعبة، ووصفهم بأنهم "السبب وراء ازدهار GTA V عبر أجيال متعددة من وحدات التحكم".

في الأسبوع الماضي، أعلنت Rockstar عن محتوى جديد للعبة GTA Online احتفالاً بالذكرى السنوية: أزياء جديدة؛ اللمسات النهائية للأسلحة التي تحمل سمة GTA V؛ أوضاع إضافية؛ سيارة مخزنة تسمى Bravado Hotring Hellfire لأعضاء GTA +؛ وغيرها من المقتنيات والمكافآت للعب مهام معينة.



GTA

وفي مراجعة للعبة GTA V، أشاد أندرو ويبستر من The Verge بعالم اللعبة المترامي الأطراف وأسلوب اللعب الممتع، لكنه شعر أن أقوى أصولها كانت في الواقع قصة Rockstar، وشعر أن أسلوب اللعبة يسمح للاعبين بتجربة قصة اللعبة من ثلاث وجهات نظر مختلفة في وقت واحد، بطريقة غير ممكنة مع الأفلام.

ومنذ ذلك الوقت، قامت Rockstar بشحن إصدارات من الألعاب إلى الجيلين التاليين من Xbox وPlayStation، كما قامت بتحسين الأمور على طول الطريق من خلال ترقيات رسومية مثل تتبع الأشعة، وتم إطلاقه أيضًا واضطر لاحقًا إلى إصلاح عمليات إعادة صياغة عربات التي تجرها الدواب لأول ثلاثة إدخالات ثلاثية الأبعاد في السلسلة في Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition.

ولسوء الحظ، لم تعلن Rockstar عن أي شيء حول Grand Theft Auto VI، والتي أكدت العام الماضي أنها قيد التطوير، وبصرف النظر عن التسريب الهائل لمدة 90 دقيقة من لقطات اللعبة وكود مصدرها، فإن المعلومات حول اللعبة كانت ضئيلة، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت Rockstar أنها دخلت في شراكة مع فريق التطوير Cfx لدعم خوادم لعب الأدوار الخاصة بها.