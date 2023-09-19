شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Privacy Sandbox الجديدة بمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة أن مبادرة Privacy Sandbox الجديدة من المقرر أن تصل إلى 100% من المستخدمين في الأشهر المقبلة، وأفاد خبراء في The Conversation أن مجموعة الميزات الجديدة تمثل تحولًا أساسيًا في كيفية تتبع Chrome لبيانات المستخدم لصالح المعلنين، وفقاً لموقع thesun.

لقد كان Privacy Sandbox قيد التطوير منذ عام 2019 ولكن لم يخلو من بعض الجدل، حيث اعتبره بعض المستخدمين انتهاكًا للخصوصية، فبدلاً من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، سيتمكن Chrome من الضغط مباشرة على سجل التصفح الخاص بك لجمع معلومات حول "الموضوعات" الإعلانية.

يتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية ووضعها على جهاز المستخدم بواسطة موقع ويب مختلف غير الموقع الذي يزوره المستخدم.

يتم إنشاؤها عندما يزور المستخدم موقع ويب يتضمن عناصر من مواقع أخرى، مثل صور أو إعلانات الجهات الخارجية، وبدلاً من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لعرض الإعلانات عبر الإنترنت، سيوفر Chrome شيئًا يسمى موضوعات الإعلانات.

ويعد Chrome's Privacy Sandbox أحدث تطور يترك مستخدمي التكنولوجيا في حالة من التوتر قليلاً، فيما كشفت بيانات بحث جوجل من موقع NoDepositDaily مؤخرًا أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن "حذف Snapchat" زادت بنسبة مذهلة بلغت 1019 % في جميع أنحاء العالم في أغسطس.

يرجع هذا الارتفاع إلى شعور مستخدمي Snapchat على الأرجح بعدم الارتياح بعد أن تعرضت المنصة لخلل في برنامج My AI chatbot الخاص بها في 15 أغسطس.