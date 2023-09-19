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تكنولوجيا: تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وPixel 8 Pro قبل طرحها

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القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن حدث جوجل، حيث ستكشف الشركة رسميا عن تشكيلة Pixel 8 الجديدة في 4 أكتوبر المقبل، وقد أظهرت التسريبات العديد من المواصفات حول الهواتف المنتظرة، وكانت أخر التسريبات تتعلق بألوان الهواتف.

 

وفقًا للتسريبات، سيأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بأربعة ألوان لكل منهم حيث ستكون الألوان كالتالي:

- ألوان هاتف بيكسل 8

Haze

Jade

Licorice

Peony

 

ألوان Pixel 8 Pro

Jade

Licorice

Porcelain

Sky

 

كما كشف تقرير حديث آخر عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة.

وبحسب التقرير فتبلغ أسعار سلسلة بيكسل 8

- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%.

- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو.

 

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت.

 

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت.

 

- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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