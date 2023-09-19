شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وPixel 8 Pro قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا للتسريبات، سيأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بأربعة ألوان لكل منهم حيث ستكون الألوان كالتالي:
Haze
Jade
Licorice
Peony
Jade
Licorice
Porcelain
Sky
كما كشف تقرير حديث آخر عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة.
- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%.
- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت.
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