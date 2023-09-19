شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تثبيت آخر تحديث من iPadOS 17 .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطرح أبل نظام iPadOS 17، التحديث الكبير التالي للبرنامج، ويقدم تحديث iPadOS 17 عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك شاشة القفل المعاد تصميمها والأدوات التفاعلية وغيرها من المميزات.

ويمكن لمستخدمي آيباد تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته بمجرد طرحه، ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق بضع دقائق حتى يظهر التحديث على جهاز آيباد.

كما أن الوقت المستغرق لتنزيل التحديث سيعتمد بشكل أساسي على اتصالك بالشبكة وسرعتها.

خذ نسخة احتياطية لجهاز آيباد الخاص بك يُنصح بأخذ نسخة احتياطية من جهاز آيباد قبل تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل.

يمكنك عمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد باستخدام آي كلاود أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام آي كلاود.

إليك كيفية عمل نسخة احتياطية لبياناتك باستخدام آي كلاود: انتقل إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > النسخ الاحتياطي على iCloud.

قم بتشغيل النسخ الاحتياطي على آي كلاود يقوم آي كلاود تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد الخاص بك يوميًا عندما يكون iPad متصلاً بالطاقة ومقفلاً ومتصلاً بشبكة Wi-Fi.

لإجراء نسخ احتياطي يدوي، انقر فوق النسخ الاحتياطي.

ضع في اعتبارك أنه في طرز Wi-Fi + Cellular التي تدعم 5G، قد يمنحك مشغل شبكة الجوال خيار عمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد باستخدام شبكتك المحمولة.

انتقل إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > النسخ الاحتياطي على iCloud، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي عبر الهاتف الخلوي أو إيقافه.

بمجرد أخذ النسخة الاحتياطية، يمكنك الآن تثبيت iPadOS 17، وإليك كيفية تثبيت iPadOS 17 على جهاز آيباد:

قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد على كلاود أو على جهاز كمبيوتر.

انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

إذا كان التحديث متاحًا، فانقر فوق تنزيل وتثبيت.

أدخل رمز المرور الخاص بك إذا طُلب منك ذلك.

سيقوم جهاز آيباد الخاص بك بتنزيل التحديث وتثبيته.

بمجرد اكتمال التحديث، سيتم إعادة تشغيل جهاز آيباد الخاص بك