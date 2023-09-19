شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلغت 108 مليارات دولار.. كيف بنى مارك زوكربيرج أغنى عاشر شخص فى العالم ثروته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان مارك زوكربيرج ذات يوم ثالث أغنى شخص في العالم، لكنه تراجع الآن إلى المركز العاشر، لكن ثروته لا تزال تبلغ 108 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ويعد زوكربيرج هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Meta، التي تضم Facebook والتطبيقات الشقيقة Instagram وWhatsApp، والآن Threads من بين منتجاتها إلى جانب Reality Labs، القسم الذي يضم وحدات metaverse وVR.

كيف أصبح زوكربيرج مليارديرًا؟ كان زوكربيرج مهووسًا بالكمبيوتر منذ صغره، وأثناء وجوده في جامعة هارفارد، بدأ شبكة التواصل الاجتماعي "The Facebook" مع بعض الأصدقاء في عام 2004 كوسيلة للتواصل بين الطلاب، ليأتى دور المستثمر الملائكي بيتر ثيل منحه تمويلًا بقيمة 500 ألف دولار في عام 2004، وبحلول نهاية العام، كان لدى فيسبوك ما يقرب من مليون مستخدم، حيث ترك زوكربيرج جامعة هارفارد في عام 2005 للعمل عليها بدوام كامل.

وفي عام 2005، استثمرت شركة Accel Partners مبلغ 12.7 مليون دولار في فيسبوك، وقدرت قيمة الشركة بمبلغ 87.5 مليون دولار، وفي العام التالي، رفض زوكربيرج عرضًا لبيع فيسبوك لشركة ياهو مقابل مليار دولار.

فيما تجمع مستثمرون آخرون، بما في ذلك مايكروسوفت وجولدمان ساكس، ثم طرح زوكربيرج شركة فيسبوك للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في مايو 2012. وقد جمع الاكتتاب العام 16 مليار دولار، مما جعله أكبر اكتتاب عام أولي في مجال التكنولوجيا على الإطلاق في ذلك الوقت ودفع زوكربيرج إلى أعلى تصنيفات الثروة، وأصبح أغنى شخص في العالم رقم 29.

وقد بنى فيسبوك إمبراطوريته من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك دفع مليار دولار مقابل Instagram في عام 2012، و19 مليار دولار مقابل WhatsApp في عام 2014، ثم 2 مليار دولار مقابل Oculus، والتي تم الإعلان عنها بعد شهر واحد فقط، وأعلن زوكربيرج عن أحدث عضو في عائلة تطبيقات Meta المزعومة، Threads - المنافس لـ Twitter الخاص بـ Elon Musk، والمعروف الآن باسم X - في يوليو المقبل.

وترتبط ثروات زوكربيرج إلى حد كبير بأسهم شركة ميتا، وقد ارتفعت ثروته وانخفضت معها، لقد استمتع بفترات باعتباره ثالث أغنى شخص في العالم، وفقًا لتقديرات بلومبرج، واعتبارًا من مارس، امتلك زوكربيرج 15.8% من أسهم Meta's الفئة A و99.8% من أسهم الفئة B، حسبما يظهر أحدث بيان بالوكالة. كان يسيطر على 61.1٪ من أسهم التصويت في الشركة.

ما هو راتب مارك زوكربيرج؟ يحصل زوكربيرج على راتب أساسي قدره دولار واحد فقط سنويًا من شركة ميتا. كما أنه لا يحصل على مكافآت أو جوائز أسهم من الشركة، وبدلاً من ذلك، قالت ميتا في أحدث بيان لها بالوكالة، إن إجمالي تعويضاته من ميتا لعام 2022 البالغ 27.1 مليون دولار يتكون "بشكل كامل تقريبًا" من تكاليف تتعلق بالأمن الشخصي والاستخدام الشخصي للطائرات الخاصة.

وأنفقت شركة Meta حوالي 14.83 مليون دولار على الأمن الشخصي لزوكربيرج في ممتلكاته وأثناء السفر الشخصي في عام 2022، كما أنها تدفع له بدلًا سنويًا قبل الضرائب قدره 10 ملايين دولار للسيد زوكربيرج "لتغطية التكاليف الإضافية" المتعلقة بالأمن الشخصي له ولعائلته، عائلته، بما في ذلك الموظفين والمعدات والخدمات والتحسينات السكنية، والتي صوتت الشركة على زيادتها إلى 14 مليون دولار في فبراير.