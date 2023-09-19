شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX توقع صفقة إطلاق 14 كوكبة للإنترنت الخاصة بـ Telesat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون SpaceX مع مشغل الأقمار الصناعية المبتكرة Telesat لسلسلة من 14 عملية إطلاق تبدأ في عام 2026، حيث ستشهد كل مهمة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل ما يصل إلى 18 قمرًا صناعيًا للإنترنت من Lightspeed إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، وفقاً لموقع space.

وقد تم الإعلان عن التعاون متعدد الإطلاق بين الشركتين وسيستفيد من قدرة إيقاع الإطلاق السريع الشهير لشركة SpaceX، ستتم عمليات الإقلاع من كاليفورنيا وفلوريدا.

وتأمل Telesat أن تكون قادرة على اختبار كوكبة Lightspeed الخاصة بها، وهي شبكة مرتبطة بصريًا ستوفر عدة غيغابايت في الثانية من روابط البيانات واتصال النطاق العريض في جميع أنحاء العالم - بحلول عام 2027، وتهدف الشركة إلى البدء في تقديم الخدمات في نفس العام، بعد تاريخ طويل للتأخيرات التي يعاني منها المشروع.

وقال دان جولدبرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Telesat، في بيان: "لقد كانت SpaceX مزودًا موثوقًا وفعالًا لإطلاق Telesat على برامج الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة لنا، ويسعدني أنهم سيدعموننا بصاروخ Falcon 9 الموثوق به للغاية لنشر كوكبة Telesat Lightspeed، وهو البرنامج الأكثر طموحًا في Telesat's 54- هذا العام".

أفادت Space News أن كوكبة Lightspeed سيتم ملؤها بحوالي 198 قمرًا صناعيًا تم بناؤها من قبل شركة الفضاء الدولية MDA، والتي طلبتها شركة Telesat في أغسطس 2023.

وتحل الأقمار الصناعية LEO التي يبلغ وزنها 1650 رطلاً (750 كيلوجرامًا) محل نسخة أكبر، والتي كان من المقرر في البداية أن يتم بناؤها لشركة Telesat بواسطة شركة Thales Alenia Space، لكن تأخيرات الإنتاج أجبرت على التحول إلى MDA، مما أدى إلى عقد بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي بين Telesat وكندا.

كانت Telesat قد خططت في البداية لبدء إطلاق وحدات Lightspeed في عام 2020 قبل التأخير، وصرح جولدبرج لـ SpaceNews أنه يأمل الآن أن تتمكن MDA من إنشاء قمر صناعي واحد تقريبًا يوميًا للكوكبة بدءًا من سبتمبر 2024.

وأوضح جولدبيرج أن شركة Telesat لديها التمويل اللازم لـ 156 قمرًا صناعيًا ستكون ضرورية لكوكبة Lightspeed لبدء تقديم خدمات الإنترنت، وتحاول حاليًا الحصول على تمويل لـ 42 وحدة إضافية مطلوبة لتزويد الشبكة بكثافة إشارة محسنة.

ستكون عمليات إطلاق Falcon 9 الأربعة عشر قادرة على إيصال 252 وحدة إلى المدار بحد أقصى، لكن العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي ستتمكن كل مهمة من إطلاقها سيعتمد على زاوية وميل المدارات التي سيتم نشرها فيها.