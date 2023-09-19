شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أخطاء يرتكبها مستخدمو آيفون وأندرويد تدمر عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تؤدى أخطاء الشحن البسيطة إلى تقصير عمر بطارية هاتفك الذكي، لذلك إذا كنت تهتم بهاتفك الآيفون أو الأندرويد فمن المهم شحنه بشكل معقول، خاصة أنه كلما زاد الضغط الذي تضعه على بطاريتك، قلت قدرتها الإجمالية بمرور الوقت.



وهذا يعني أنك ستجد نفسك مضطرًا إلى التوصيل أكثر مما تريد، والآن كشف خبراء الهاتف في شركة الأمن السيبراني العملاقة كاسبرسكي عن خمسة أخطاء شائعة قد ترتكبها، وأوضحت كاسبرسكي أن "بطاريات الهواتف الذكية الحديثة يمكن أن تتمتع بعمر طويل إذا تم استخدامها بشكل صحيح".

"إن الحيلة الرئيسية وراء إطالة عمر البطارية هى الحد من مقدار الضغط الذي تتحمله البطارية". أخطاء الشحن الشائعة نصيحة رقم 1 - لا تجهد البطارية بكميات شحن مرتفعة أو منخفضة للغاية قالت كاسبرسكي: "لقد تم اختبار البطاريات الحديثة لتعمل بشكل أفضل بنسبة تتراوح بين 20 و90 بالمائة في الاستخدام اليومي".

وأوصى الخبراء بفصل هاتفك قبل 100% وشحنه قبل أن ينخفض إلى 20%.

إذا كان لديك جهاز iPhone، فيمكنك تشغيل "شحن البطارية المحسّن" الذي سيؤدي إلى خدعة لك.

نصيحة رقم 2 – تجنب الاستخدام المكثف أثناء الشحن وحذر كاسبيرسكي من أن هذا يعرف باسم "الحمل الطفيلي"، وقال كاسبرسكي: "إن استخدام هاتفك بهذه الطريقة سيؤدي إلى خلل في دورات الشحن ويدمر العمر الافتراضي"، وحث الخبراء بشكل خاص على عدم ممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام أثناء توصيلها بالكهرباء.

نصيحة رقم 3 – لا تسخن البطارية أكثر من اللازم الحرارة سيئة جدًا للبطاريات، خاصة إذا كانت شديدة أو ممتدة، وحذر الخبراء من أن "الحرارة تقصر من عمر الإنسان بوتيرة أسرع بكثير"، "يمكن لفترات طويلة من الاستخدام المكثف أن تولد حرارة غير مرغوب فيها، مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الشحن."

نصيحة رقم 4 - استخدم الشحن السريع فقط عند الضرورة يعد الشحن السريع أمرًا رائعًا، ولكنه يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على البطارية، وقارنها كاسبرسكي باستخدام مشروبات الطاقة بدلاً من النوم، وقال كاسبرسكي: "هذه الميزة تضع البطارية تحت الضغط، لذا فإن الشحن البطيء يعد خيارًا أفضل"، "فكر في استخدام مصادر الطاقة مثل المقابس الذكية التي تخنق عملية الشحن."