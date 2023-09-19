تكنولوجيا: مبيعات Realme 11 Pro و11 Pro+ تصل إلى مليون مبيعات في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme هاتفي 11 Pro و11 Pro+ في الهند في منتصف شهر يونيو، ويبدو أنه تم استقبالهما بشكل جيد للغاية في الأشهر الثلاثة التي مرت منذ ذلك الحين.

وأعلنت العلامة التجارية اليوم أن مبيعات Realme 11 Pro و11 Pro+ قد وصلت إلى مليون وحدة في الهند حتى الآن.

هذه صفقة كبيرة جدًا ومعلم مهم جدًا. تثبت أرقام المبيعات أن Realme 11 Pro و11 Pro+ ينظر إليهما بشكل إيجابي من قبل المستهلكين الهنود، على الأرجح بسبب نسبة السعر إلى الميزات.

يأتي Realme 11 Pro مزودًا بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1080 × 2412، بالإضافة الى معالج MediaTek Dimensity 7050، وثلاثة إصدارات من الذاكرة العشوائية/التخزين (8/128 جيجابايت، و8/256 جيجابايت، و12/256 جيجابايت)، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 100 ميجابكسل مع OIS ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سلكي بقدرة 67 واط.

يعتبر Realme 11 Pro+ نفس الهاتف تمامًا، مع التغييرات التالية: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل، ودعم الشحن السلكي بقوة 100 واط.

كلاهما يعملان بنظام Android 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

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