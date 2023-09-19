تكنولوجيا: تفاصيل طرح OxygenOS 14 Beta

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus عن طرح OxygenOS 14 Beta 1 لجهاز OnePlus 11 الأسبوع الماضي، والآن نحصل على مجموعة أكبر من الأجهزة التي ستحصل على الاصدار التجريبي في الأشهر المقبلة.
من المقرر أن يكون جهاز OnePlus Pad إلى جانب Nord 3 5G وOnePlus 11R أول الأجهزة التي تتلقى الإصدار التجريبي الشهر المقبل بينما من المتوقع أن تحصل الهواتف القديمة مثل سلسلة OnePlus 9 وسلسلة Nord 2 وCE على التحديث في شهر نوفمبر.
الأجهزة التي ستحصل على الإصدار التجريبي من OxygenOS 14 في أكتوبر:
- OnePlus Pad
- OnePlus Nord 3 5G
- OnePlus 11R
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
الأجهزة التي ستحصل على الإصدار التجريبي من OxygenOS 14 في شهر نوفمبر:
- OnePlus 10R
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
- OnePlus 9R
- OnePlus 9RT
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord CE 3 5G
- OnePlus Nord CE 3 Lite
- OnePlus Nord N30
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE 2 Lite
لم تكشف OnePlus بعد عن التواريخ المحددة لإصدارات النسخة التجريبية. ويشير البيان الصحفي الخاص بجدول طرح النسخة التجريبية أيضًا إلى أن جدول الإصدار عرضة للتغيير اعتمادًا على المنطقة وشركة الاتصالات.
سيحصل OP Nord N20 SE على إصدار OxygenOS 14 المستقر في النصف الأول من عام 2024. ويقدم OxygenOS 14 تصميم Auamorphic جديد مع صور وألوان ونغمات رنين تم تجديدها.
تقدم OnePlus أيضًا إدارة محسنة للأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، وتحسينات على استقرار النظام، وسرعة تشغيل التطبيق، وسلاسة الرسوم المتحركة.
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