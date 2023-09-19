تكنولوجيا: تفاصيل طرح OxygenOS 14 Beta

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus عن طرح OxygenOS 14 Beta 1 لجهاز OnePlus 11 الأسبوع الماضي، والآن نحصل على مجموعة أكبر من الأجهزة التي ستحصل على الاصدار التجريبي في الأشهر المقبلة.

من المقرر أن يكون جهاز OnePlus Pad إلى جانب Nord 3 5G وOnePlus 11R أول الأجهزة التي تتلقى الإصدار التجريبي الشهر المقبل بينما من المتوقع أن تحصل الهواتف القديمة مثل سلسلة OnePlus 9 وسلسلة Nord 2 وCE على التحديث في شهر نوفمبر.

الأجهزة التي ستحصل على الإصدار التجريبي من OxygenOS 14 في أكتوبر:

OnePlus Pad

OnePlus Nord 3 5G

OnePlus 11R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

الأجهزة التي ستحصل على الإصدار التجريبي من OxygenOS 14 في شهر نوفمبر:

OnePlus 10R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N30

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

لم تكشف OnePlus بعد عن التواريخ المحددة لإصدارات النسخة التجريبية. ويشير البيان الصحفي الخاص بجدول طرح النسخة التجريبية أيضًا إلى أن جدول الإصدار عرضة للتغيير اعتمادًا على المنطقة وشركة الاتصالات.

سيحصل OP Nord N20 SE على إصدار OxygenOS 14 المستقر في النصف الأول من عام 2024. ويقدم OxygenOS 14 تصميم Auamorphic جديد مع صور وألوان ونغمات رنين تم تجديدها.

تقدم OnePlus أيضًا إدارة محسنة للأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، وتحسينات على استقرار النظام، وسرعة تشغيل التطبيق، وسلاسة الرسوم المتحركة.

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