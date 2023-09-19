تكنولوجيا: تسريب أسعار سلسلة Xiaomi 13T مرة أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم الكشف رسميًا عن سلسلة 13T الجديدة من شركة شاومي الأسبوع المقبل (26 سبتمبر)، ولكن تم بالفعل تسريب الهاتفين الجديدين عدة مرات.

تتعلق أحدث المعلومات غير الرسمية بالسعر مرة أخرى، فسيكون Xiaomi 13T و13T Pro أرخص من نظيريهما Xiaomi 13.

سيبلغ سعر هاتف Xiaomi 13T مع إصدار 8 جيجابايت/256 جيجابايت 650 يورو/550 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لـIshan Agarwal. في حين سيبدأ سعر Xiaomi 13T Pro من 800 يورو/650 جنيهًا إسترلينيًا للاصدار الأساسي 12 جيجابايت/256 جيجابايت وسيصل إلى 1000 يورو لإصدار 16 جيجابايت/1 تيرابايت.

يعتبر تسعير Agarwal معقولًا لأنه يتطابق مع التسعير الذي رأيناه من أحد متاجر التجزئة الرومانية، ومع ذلك هناك اختلافات ببضعة يورو، ولكن هذا بسبب الاختلافات في ضريبة القيمة المضافة عبر الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، أكدت شركة شاومي فقط أن الثنائي 13T سيحصل على دعم برمجي متميز؛ 4 تحديثات لنظام التشغيل و5 سنوات من تصحيحات الأمان.

كما يُزعم أن كلاهما يحتوي على شاشات AMOLED بحجم 6.67 بوصة 144 هرتز (1220 × 2712 بكسل)، وكاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرات 50 ميجابكسل (50 ملم) وكاميرات واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى وحدات كاميرا امامية بدقة 20 ميجابكسل.

كلاهما يحتوي على بطاريات بسعة 5000 مللي أمبير أيضًا. ويحصل الطراز Pro على معالج Dimensity 9200+ الأسرع وشحن سريع بقوة 120 واط، في حين يتميز الاصدار القياسي بشحن Dimensity 8200-Ultra و67 واط بدلاً من ذلك.

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