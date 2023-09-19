7 حلول لـ مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هواتف أندرويد

حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هواتف أندرويد..تسجيل الشاشة هو من الأمور الهامة في هواتف الأندرويد، من الخواص التي تمت إضافتها منذ وقت طويل وأصبحت تقريبًا في جميع الأجهزة، والتي تُمكنك من تسجيل خطواتك أثناء القيام بإعدادٍ ما أو شيء ما بهاتفك، يفيدك عندما تود شرح شيء لأحدهم..ولكن ماذا إذا واجهتك مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هاتفك الأندرويد؟ تابع لتتعرف على الحلول.

هل هاتفك قديم؟

ميزة تسجيل الشاشة في هواتف الأندرويد بدأ إطلاقها منذ أندرويد 11، وهذا ما يجعلنا نتوقف هنا عند إصدار هاتفك، فهل هاتفك أندرويد 11 أو أحدث؟ أم لا؟ فمن الممكن أن لا تكون المشكلة سوى في أن هاتفك لا يحقق المتطلبات اللازمة لأن يقوم بتشغيل تسجيل الشاشة..بأن تكون الميزة موجودة من الأساس بشكلٍ افتراضيّ، لهذا إن كان هاتفك أندرويد 11 أو أحدث، انتقل للحلول التالية.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة التشغيل هي من الأمور الهامة التي ننصح بها عند حل أي مشكلة في نظام الأندرويد، وهذا لما في إعادة التشغيل من فوائد تعود على الهاتف، فكيف ذلك؟ إعادة تشغيل الهاتف تعد بمثابة إعادة تهيئة للسوفتوير من جديد، بأدواته وخصائصه وتطبيقاته وكل شيء، وهذا يمكن أن يحل المشكلة دون أي تدخلٍ منك، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل أم لا.

تفقد الأذونات

الأذونات هي ما نتوقف عنده أيضًا عند مواجهة مشكلة في خاصية ما أو تطبيق ما في هواتف الأندرويد، فيجب أن تكون متأكدًا من الأذونات التي يتطلب الموافقة عليها حتى تتأكد من عمل الخاصية أو التطبيق بشكلٍ ناجح، وهذا ستتفقده كالتالي:-

توجه للإعدادات/ ثم انتقل إلى التطبيقات

قم بإظهار تطبيقات النظام

قم بالبحث عن “تسجيل الشاشة”

ثم انتقل إلى إعداد الأذونات..وقم بالسماح بكل إذن متطلب..لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل أم لا.

عرض فوق التطبيقات الأخرى

وتلك الخاصية تعني بأنه يمكن لتطبيق أو خاصية تسجيل الشاشة أن تظهر على الشاشة أثناء تشغيل أي تطبيق أخر، وهذا تمامًا هو عين عمل تلك الخاصية، فعندما تقوم بتسجيل الشاشة فإنك تقوم بتسجيل الشاشة أثناء فتح التطبيقات، ولهذا يتطلب تفعيل خاصية عرض فوق التطبيقات الأخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هواتف أندرويد أم لا

إلغاء تثبيت تطبيقات تسجيل الشاشة

يمكن أن تتأثر الخاصية الإفتراضية في هاتفك بالتطبيق الذي قمت بتحميله، وهذا يحدث..فإذا قمت بتثبيت تطبيق طرف ثالث للقيام بمهمة موجودة بشكلٍ افتراضيّ في هاتفك فهذا قد يؤثر على استقرارية عملها، لذلك قم بإلغاء تثبيت أي تطبيق طرف ثالث لتسجيل الشاشة، ثم أعد تشغي الهاتف، ثم انظر لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هاتفك أم لا.

تفقد إعدادات تسجيل الشاشة

يمكن أن يكون تسجيل الشاشة يعمل بشكلٍ ناجح، ولكن ما لا يعمل هو خواصه، أو أنه يعمل ولكن بشكلٍ غير مستقر، أو ترى أنه لا يتم تسجيل الصوت على سبيل المثال، وهذا يتطلب مراجعة إعدادات ضبط تسجيل الصوت وهذا من خلال الإعدادات الإضافية في إعدادات الهاتف، قم بتفعيل الخواص الغير مفعلة؛ للحصول عليها بشكلٍ مستقر، لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل في هاتفك أم لا.

تحديث الهاتف

التحديثات هي ما ننصح دومًا بإجراءه طوال فترة استخدام هواتف الأندرويد، فالثغرات والمشاكل والأضرار يمكن أن تحدث دومًا، وهذا ما يجعل شركات الهواتف تقوم بإرسال التحديثات بين كل حينٍ وآخر، وهذا لأنه قد يكون الهاتف يمر بمشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين وهذا ما يضطر الشركة المصنعة لإرسال تحديث لحل المشكلة إذا كانت سوفت وير..لذلك قم بتحدث الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة تسجيل الشاشة لا يعمل أم لا.