الشبكة القومية للزلازل..حديث العالم الهولندي عن زلزال بمصر كلام غير علمي

الشارقة - اميمة ياسر - وصف الدكتور شريف الهادي رئيس الشبكة القومية للزلازل، رئيس قسم الزلزال بالمعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بحدوث زلزال في مصر خلال أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر الجاري بأنه كلام غير علمي وغير مدروس وغير مسئول.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن ما يفعله العالم الهولندي لا يمثل التنبؤ بالزلازل، مؤكدا أن الشبكة لم ترصد أي تغير في أي نشاط على مستوى مصر.

وأضاف أن جميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، والتي تقل قدرتها عن درجة واحدة على مقياس ريختر، وبالتالي لا يشعر بها إنسان.

وذكر أنه إذا حدث نشاط زلزالي مفاجئ فإن الشبكة ترصد ذلك وتُبلغ عنها، موضحا أن مناطق حدوث الزلازل في مصر (يقصد الهزات الصغيرة غير المحسوسة بشكل كبير) تحدث في مناطق بعيدة التجمعات السكنية.

وأكد أنّه من المستحيل التنبؤ بزلزال معين وتحديد موقعه ونشاطه وقوته (كما يفعل العالم الهولندي)، قائلا إن هناك توقعا يتم من خلال دراسة سلوك الأرض في المناطق النشطة زلزاليًّا.

وأوضح أن هذه الدراسة تتيح معرفة مدى احتمالية وقوع زلزال بنسبة 10% خلال سنوات مقبلة، مؤكدا أنّ هذه المعلومات تدخل تلقائيا للكود الزلزالي للاستفادة من ذلك في تصميم مبانٍ تقاوم الزلازل في هذه الأماكن.

وكان العالم الهولندي، عنوانا لجدل مستمر طوال الأيام الماضية، بعد حديث عن تعرض ثلاث دول عربية لزلازل عنيفة في الفترة سالفة الذكر.