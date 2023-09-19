تكنولوجيا: ‏ Google Voice تقوم بترقية الحماية من البريد العشوائي لإدارة الرسائل غير المرغوب فيها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت منزعجًا من رسائل البريد العشوائي، فإن شركة جوجل لديها بعض الأخبار الجيدة لك. إذ تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على ترقية ميزات الحماية من البريد العشوائي في Google Voice، مما يسهل التعرف على رسائل SMS غير المرغوب فيها وإدارتها.

وقد تم الإبلاغ عن هذا التحديث في البداية بواسطة 9to5Google، وهو متاح لكل من مستخدمي Android وiOS.

تقوم الميزة الجديدة في Google Voice تلقائيًا بوضع علامة على الرسائل المشتبه في كونها رسائل غير مرغوب فيها. وإذا كانت الرسالة تندرج ضمن هذه الفئة، فسترى علامة تعجب حمراء على الصورة الرمزية للملف الشخصي وستبدأ معاينة الرسالة بـ “رسالة غير مرغوب فيها“.

وبمجرد رؤية هذا التصنيف، يكون لديك خياران: يمكنك إما تأكيدها كرسالة غير مرغوب فيها، وإرسال رسائل مستقبلية من هذا الرقم مباشرة إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها، أو وضع علامة عليها على أنها ليست رسائل غير مرغوب فيها، مما يمنع تصنيف الرسائل المستقبلية من هذا الرقم على هذا النحو.

تتوفر هذه الميزة لعملاء Voice Starter وStandard وPremier المدفوعين، بالإضافة إلى المستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية مجانية في الولايات المتحدة.

بدأ الطرح ومن المتوقع أن يكون متاحًا للجميع في الأسابيع المقبلة. والهدف الأساسي لشركة جوجل هو حماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال المحتملة.

تستخدم الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تحدد بالفعل مليارات المكالمات غير المرغوب فيها شهريًا عبر شبكتها لتحديد رسائل البريد العشوائي المشتبه بها.

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