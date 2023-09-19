شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 تطبيقات تستهلك باقة موبايلك .. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تكون التطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من البيانات هي الأنظمة الأساسية التي يستخدمها الأشخاص أكثر من غيرها - فكر في وسائل التواصل الاجتماعي ووجهات البث الشهيرة، ولكن هناك خمسة تغييرات يمكن للمستخدمين إجراؤها في إعداداتهم للحد من كمية البيانات التي يمكن لهذه الأنظمة الأساسية تناولها.

ربما ليس من المستغرب أن التطبيقات الستة التي تستهلك باقة الآنترنت لديك هي: - فيسبوك

- نيتفليكس

- سناب شات

- سبوتيفي

- تويتر



التغيير الكبير الأول هو الحد من كمية البيانات التي يمكن إنفاقها على هذه التطبيقات. - موقع YouTubeالتغيير الكبير الأول هو الحد من كمية البيانات التي يمكن إنفاقها على هذه التطبيقات. إذا كنت من مستخدمي iPhone، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى الإعدادات الخاصة بك، واتباع الخطوات التالية:

- افتح الإعدادات > بيانات الجوال (أو الهاتف الخلوي في الولايات المتحدة) > قم بإيقاف تشغيل التبديل للتطبيقات التي لا تريد استخدام بيانات الجوال.

وهذا يعني أنهم لن يقوموا بتحميل المحتوى إلا عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.

أما إذا كنت من مستخدمي Android، فيمكنك إيقاف التطبيقات التي تستخدم بيانات الهاتف المحمول في الخلفية.

-افتح الإعدادات > التطبيقات > حدد التطبيق الذي اخترته > انقر فوق بيانات الجوال وWi-Fi > قم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل لبيانات الخلفية.

التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بعد ذلك، يمكنك إيقاف تطبيقات مثل Facebook وTwitter وNetflix عن تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا.

تستهلك مقاطع الفيديو الكثير من البيانات، وهو ما يمكن أن يحدث عن غير قصد عند تشغيل ميزة التشغيل التلقائي.