تكنولوجيا: جهاز Asus ROG Ally برقاقة Ryzen Z1 يتوفر الآن بسعر 600 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر Asus الآن الإصدار الأقل تكلفة من جهاز الألعاب Asus ROG Ally للمستخدمين برقاقة Ryzen Z1 وسعر 600 دولار.

أعلنت شركة Asus عن اثنان من الإصدارات من جهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally في شهر أبريل الماضي، حيث يأتي الإصدار الأول برقاقة AMD Ryzen Z1 Extreme بسعر 700 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني برقاقة AMD Ryzen Z1 وسعر 600 دولار.

ولقد قدمت Asus في البداية للأسواق إصدار الشركة المميز برقاقة Ryzen Z1 Extreme واليوم ينطلق الإصدار المميز برقاقة Ryzen Z1.

ويأتي الإصدار الأقل تكلفة بنفس الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يأتي جهاز Asus ROG Ally بدقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يتميز بأبعاد 16:9، وقدرة بطارية 40Wh.

من جانب أخر لا يقدم معالج Z1 نفس الآداء المميز لإصدار Z1 Extreme، حيث يؤكد تقرير “Digital Trends” على أن إصدار Z1 يأتي بآداء أبطأ من جهاز Steam Deck، إلا أن إصدار Asus يتميز بشاشة أفضل بحجم 7 إنش ودقة عرض 1280 في 800 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz.

المصدر

اعلان





