شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح WatchOS 10 .. تعرف على قائمة ساعات أبل الذكية المتوافقة والان مع تفاصيل الخبر



watchOS 10: الأجهزة المتوافقة القاهرة - سامية سيد - إلى جانب أنظمة التشغيل iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS 14 Sonoma، بدأت شركة أبل أيضًا في طرح تحديث watchOS 10 لساعاتها، حيث يجلب الإصدار المحدث من watchOS العديد من الميزات والتغييرات الجديدة، وبينما تتوافق معظم الساعات الجديدة مع التحديث، إلا أن هناك العديد من الساعات التي لم تعد متوافقة مع تحديث watchOS 10 الجديد، وفيما يلي قائمة بجميع طرازات Apple Watch المتوافقة مع التحديث، وبالإضافة إلى ذلك، ذكرنا أيضًا النماذج التي لن تحصل على تحديث watchOS 10:watchOS 10: الأجهزة المتوافقة Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Urtla

Apple Watch Urtla2

watchOS 10: الأجهزة غير المتوافقة

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 2

الأصدار الاول من Apple Watch

الأشياء التي يجب أن تعرفها حول تثبيت watchOS 10 على ساعتك الذكية

أولاً وقبل كل شيء، ستحتاج إلى التأكد من أن ساعة Apple Watch الخاصة بك متوافقة مع نظام التشغيل watchOS 10، تحقق من القائمة المذكورة أعلاه، بعد ذلك، تأكد من أن هاتفك متوافق مع watchOS 10 حيث ذكرت الشركة أن watchOS10 متوافق فقط مع iPhone XS والإصدارات الأحدث ويعمل بنظام التشغيل iOS 17.

الشيء الرئيسي الآخر الذي يجب ملاحظته هو أنه لن تكون جميع ميزات watchOS 10 متاحة لجميع طرز Apple Watch.

watchOS 10: الميزات يأتي نظام Apple WatchOS 10 مزودًا بميزة Smart Stack الجديدة التي يمكن الوصول إليها من خلال دوران التاج الرقمي. يقدم هذا مجموعة من الأدوات بناءً على المحتوى والموقع والوقت من اليوم والعادات.

يعمل تحديث watchOS الجديد على تسهيل الوصول إلى مركز التحكم. يمكن للمستخدمين الآن الوصول إليه عن طريق الضغط على الزر الجانبي، ويتضمن هذا أيضًا خيارًا جديدًا للضغط المزدوج على Digital Crown للعودة إلى التطبيق السابق مباشرة من مركز التحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث أيضًا ميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية بالإضافة إلى وضع الدورة الشامل.