شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تضيف لـ Paint بعض مميزات Photoshop.. كيف تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مايكروسوفت على طريق بطيء لجعل برنامج "الرسام" Paint أداة مفيدة للمبدعين من خلال توفير إحدى ميزات Photoshop الأساسية، وكجزء من التحديث الأخير يقدم Microsoft Paint الدعم لتوفير ميزة "الطبقات" و"الخلفية الشفافة".

وبحسب التقرير، فكانت هذه الميزات منذ فترة طويلة بمثابة رهانات للتحرير العام في Adobe Photoshop، ولكنها أساسية للقيام بالمعالجة المناسبة للصور والفن الرقمي.

وفي الإصدار الجديد من برنامج Paint، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الوظائف الأساسية اللازمة للعمل مع الطبقات (إضافة طبقات جديدة، ونقلها، وإعادة ترتيبها، ودمجها، وتكرارها، وما إلى ذلك) لإنشاء أعمال فنية أكثر تقدمًا باستخدام عناصر الصورة المكدسة، وجزء رئيسي آخر من هذا التحديث هو شفافية الصورة، بما في ذلك دعم فتح وحفظ ملفات PNG الشفافة بدون خلفيات وهو يتوافق بشكل جيد مع إضافة Paint حديثة أخرى والتي وفرت أداة إزالة الخلفية.

وقال تقرير the Verge نعلم أن الكثير من هذا قد يبدو أساسيًا للغاية إذا كنت تستخدم أدوات قوية مثل Photoshop لفترة طويلة مثل الكثير منا، ولكن هذا يبدو بمثابة فوز لمستخدمي Windows الذين يريدون فقط معالجة الصور بسهولة دون الاشتراكات باهظة الثمن المرتبطة بها برنامج مصمم حقًا للمحترفين العاملين، و مع ارتفاع أسعار Adobe وقيام خدمات أخرى مثل Canva بوضع هذه الأدوات خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، أرحب باليوم الذي يمكنني فيه إخبار أفراد العائلة أنه لا بأس في استخدام برنامج Paint لمجموعات الصور العائلية الأساسية بدلاً من جعلهم يفتحون صندوق Pandora من خلال بدء نسخة تجريبية مجانية محل تصوير.