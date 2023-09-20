شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عزم مايكروسوفت على إطلاق جهاز Xbox Series X الرقمى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب ضخم أن مايكروسوفت ستطلق جهاز Xbox Series X رقميًا بالكامل ووحدة تحكم جيروسكوبية جديدة، وفقاً لموقع engadget.

حيث تخطط شركة Microsoft لتحديث الجيل المتوسط من جهاز Xbox Series X بتصميم أسطوانى جديد بدون قرص، وذلك وفقًا لوثيقة تم الكشف عنها عن طريق الخطأ خلال معركة المحكمة بين لجنة التجارة الفيدرالية ضد Microsoft، كما تم تسريب وجود وحدة تحكم جديدة مزودة بجيروسكوب (يُطلق عليها الاسم الرمزي Sebile)، وجهاز Xbox Series S محدث، والمواصفات الرئيسية للأجهزة الجديدة والجدول الزمني.

وليس من الواضح كيف ظهرت الوثائق للعامة، لكنها قد تكون ضارة لأعمال ألعاب Xbox، لأنها تظهر استراتيجية الشركة قبل أكثر من عام قادم.

وذكرت Microsoft سابقًا أنها ليس لديها خطط لتحديث وحدة التحكم في منتصف الجيل، ولكن لا يبدو أن هذا صحيحًا وفقًا للوثيقة، في الواقع، تخطط الشركة لما لا يقل عن ثلاث وحدات تحكم جديدة، الأول، الذي يحمل الاسم الرمزي Ellewood، هو تحديث خفيف لجهاز Xbox Series S (من المقرر أن يصل في سبتمبر 2024)، في حين أن "Brooklin"، المخطط له مبدئيًا في نوفمبر 2024، هو إصدار جديد بدون قرص من Xbox Series X، نموذج آخر ، المسمى XDL، يتطابق مع مواصفات Brooklin ولكن من المفترض أنه سيوفر تخصيص Xbox Design Lab.

وتحتوي وحدة التحكم "Sebile" ثنائية اللون من Microsoft على مقياس تسارع مدمج ومستشعرات "تتضاعف كمكبرات صوت"، مما يجعلها أشبه بأحدث وحدة تحكم DualSense من سوني، كما يتميز أيضًا بأزرار تحكم معيارية جديدة، وأزرار أكثر هدوءًا، وميزات جديدة للتطبيقات، إلى جانب تعديلات الاستدامة مثل البطارية القابلة للتبديل والمواد المعاد تدويرها وتحسين إمكانية الإصلاح، بمجرد إصداره، من المحتمل أن نرى ألعابًا تدعم الجيروسكوب، مما يتيح لك المناورة فقط عن طريق تحريك وحدة التحكم، سيكون لدى الشركة أيضًا نسخة XDL من Sebile، والتي تحمل الاسم الرمزي Igraine.

الاهم في هذا التسريب هو وحدة تحكم Xbox Series X الجديدة المحدثة، في حين أن Microsoft تروج له على أنه "رائع" (ربما بسبب التصميم الأسطواني الأقل خطورة من جهاز Xbox Series X الحالي الذي يشبه الثلاجة)، فقد لا يجد العديد من اللاعبين عدم وجود قرص لطيف على الإطلاق.

إلى جانب التصميم الجديد، ستأتي سلسلة X مزودة بشبكة Wi-Fi 6E وBluetooth 5.2 ومنفذ USB-C الأمامي وجسر جنوبي جديد تمامًا "لتحديث جهود الإدخال/الإخراج والاستدامة" وتقليص حجمه 6 نانومتر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة (15 %) مع وضع الاستعداد الجديد منخفض الطاقة بنسبة تصل إلى 80 % أقل من وضع الاستعداد الحالي، إلى جانب زيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره (> 30 %) والتغليف المعاد تدويره بنسبة 100 %.

ستحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، أو ضعف الطراز الحالي، وتأتي بشكل قياسي مع وحدة تحكم Sebile، وتشير Microsoft أيضًا إلى أنه سيكون لها "نفس السعر الرائع" مثل جهاز Xbox Series X الحالي بسعر 499 دولارًا عند وصوله (مبدئيًا في نوفمبر 2024)، ولكن هذا بيان مخادع إلى حد ما نظرًا لعدم وجود قرص.

سيكون لدى Xbox Series S تحسينات مماثلة في الداخل، إلى جانب مساحة تخزين مضاعفة (1 تيرابايت بدلاً من 512 جيجابايت)، على الرغم من أن التصميم يبدو دون تغيير نسبيًا، ومن المقرر أيضًا أن يحمل نفس السعر الحالي البالغ 299 دولارًا، مع تحديد التوفر مبدئيًا في سبتمبر 2024.