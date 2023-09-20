شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتيح للمبدعين تصنيف المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم تيك توك بطرح مجموعة أدوات تتيح للمستخدمين تصنيف المنشورات التي تم نشرها وتم إنشاؤها أو تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أضاف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من المرشحات لتحميلات الفيديو التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بكثافة،ومولد الصورللمساعدة في إنشاء خلفيات فريدة من نوعها.

وتتم إعادة تسمية المرشحات لتوضيح أي منها يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة بشكل أكبر في وضع العلامات ، ومن الآن فصاعدا، ستحتوي هذه المرشحات على كلمة "AI" في اسمها في مكان ما، وفقا لتقرير engadget.

والتصنيفات الجديدة ليست حصرية للمرشحات المعتمدة من TikTok، ويمكنك وضع الملصق على أي محتوى تم إنشاؤه بالكامل أو تحريره بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن مصدر المحتوى ، وكان من الممكن أن تستخدم Disney+ هذه الأدوات في ذلك الوقت الغزو السري تم عرضه لأول مرة.

وأدوات التصنيف الجديدة في TikTok ليست اختيارية تمامًا ، حديثا سياسة الشركة تنص بوضوح أن أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحتوي على "صور أو صوت أو فيديو واقعي" يجب تصنيفه على هذا النحو "لمساعدة المشاهدين على وضع سياق" للموقف و"منع الانتشار المحتمل للمحتوى المضلل". ومع ذلك، يمكنك استخدام وسائل إفصاح أخرى، مثل الملصقات أو التسميات التوضيحية، لتوصيل الفكرة دون انتهاك أي من إرشادات المجتمع.

وعندما تضع مسؤولية تصنيف المحتوى الخاص بهم على عاتق المستهلكين، ستحدث الأخطاء. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل TikTok على تطوير خوارزمية خاصة بها ستقوم بتصنيف المنشورات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، على الرغم من أنها لم تعلن عن موعد إطلاق هذه الأدوات الداخلية، و تم تطوير كافة الأدوات المذكورة أعلاه بالتعاون مع المجالس الاستشارية للسلامة في الشركة، وبمساعدة خبراء الصناعة والعلماء.

بالإضافة إلى ذلك، التزمت المنصة بالالتزام بالشراكة بشأن الممارسات المسؤولة للذكاء الاصطناعي في مجال الوسائط الاصطناعية ، وهي قائمة توصيات لزيادة الشفافية التي تشمل الذكاء الاصطناعي ، وستتعاون TikTok أيضًا مع Digital Moment غير الربحية لاستضافة موائد مستديرة لمناقشة تقدم الذكاء الاصطناعي مع "أعضاء المجتمع الشباب".