شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاقه.. تعرف على أهم ميزة في نظام iOS 17 الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت شركة آبل الإصدار النهائي من نظام التشغيل iOS 17 لمستخدمي هواتف آيفون، ويأتي الهاتف في النظام الجديد بتحديثات كبيرة مع ملصقات جهات الاتصال، تتيح للمستخدمين تخصيص الطريقة التي يظهرون بها لدى جهات اتصالهم.

كذلك إمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب آنيًا، والعديد من المميزات الآخرى التي تجعله أسهل في الاستخدام من سابقيه.

فتح الجوال في حالة نسيان الرقم السري

ولعل أحد أهم مميزات نظام iOS 17 التي تثير اهتمام المستخدمين، هي إمكانية فتح الهاتف في حال نسيان الرقم السري.

خطوات تغيير الرقم السري:

في حال إدخال الرقم السري بشكل خاطيء ثلاث مرات متتالية، يتم الآتي: