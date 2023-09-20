تكنولوجيا: سامسونج سوف تتجه إلى نهج الكاميرات المقربة ذات دقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تريد شركة سامسونج تحويل الوحدات المقربة الموجودة على الهواتف الذكية إلى “كاميرا رئيسية ثانية“. وتعني الشركة من خلال ذلك أن أجهزة الاستشعار عن بعد الحالية أصغر حجمًا وأقل دقة، كما أنها متأخرة في ميزات مثل HDR ومعدلات إطارات الفيديو أيضًا عند مقارنتها بالكاميرا الرئيسية للهاتف.

لكي تكون الكاميرا الرئيسية الثانية مناسبة، ستحتاج الوحدة إلى مستشعر جيد بما يكفي للكاميرا الرئيسية، وتعتقد سامسونج أن مستشعراتها بدقة 200 ميجابكسل مثل ISOCELL HP2 وHP3 هي الأدوات المناسبة لهذه المهمة.

يتم استخدام مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل بالفعل في بعض الهواتف التي لا تملك الميزانية الكافية لشراء عدسة مقربة منفصلة. وتتمتع هذه المستشعرات عادةً بقدرات تكبير 2x و4x بنفس الدقة (أي 12.5 ميجابكسل، والتي تميل أيضًا إلى أن تكون الدقة الافتراضية للكاميرا الرئيسية أيضًا).

ويبدو ان الشركة لديها الكثير من وحدات البكسل لحل المشكلة، وقد تنفق أيضًا على مستشعر منخفض الدقة مع عدسة طويلة في الحالات التي يقوم فيها المستخدم بتكبير البعد البؤري للعدسة.

قد نجد في المستقبل مستشعرات سامسونج التي تبلغ دقتها 200 ميجابكسل نفسها خلف عدسة مقربة 3x، وستوفر تقريب 3x و6x و12x.

يعد كل من ISOCELL HP2 وHP3 مستشعران مقاس 1/1.3 بوصة و1/1.4 بوصة على التوالي، ولديهما الكثير من القواسم المشتركة. كما إنهم يستخدمون خوارزمية remosaic للتعلم العميق 4×4، وهو ما يأخذ ترتيب أجهزة الاستشعار 4×4 Tetra²Pixel ويعيد ترتيبه إلى RGB.

ويتم ذلك باستخدام معالجات الإشارة الرقمية (DSPs) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) السريعة لشرائح الهواتف الذكية الحديثة.

تعتبر هذه مستشعرات متميزة ذات تركيز تلقائي متقدم وقدرات HDR للتشغيل، مما يجعلها أفضل من المستشعر النموذجي المستخدم في الكاميرات المقربة اليوم. وتروج سامسونج أيضًا لأهمية العدسات المقربة في التصوير الفوتوغرافي للصور السيلفي.

هناك الآن شائعات مفادها أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل 3x (ارتفاعًا من 10 ميجابكسل 3x في S23 Ultra)، والتي ستوفر تقريب أصلي 3x و6x، ولكن هذا لا يزال أقل من الكاميرا الافتراضية بدقة 200 ميجابكسل 3x.

لذلك ربما لن نراها في العام المقبل، ولكن إذا كانت الشركة تتحدث عنها اليوم، فمن المحتمل أن يكون لديها بالفعل شيء مافي المختبر.

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