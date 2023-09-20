تكنولوجيا: الكشف عن دراجة نارية كهربائية Evoc AmpX مع عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Evoc Motorcycles دراجة نارية كهربائية AmpX. وتأتي Evoc AmpX مع عزم دوران مبتكر يبلغ 1000 نيوتن متر. وتعد الدراجة النارية الكهربائية AmpX الجديدة بمثابة قوة لدراجة موتوكروس للطرق الوعرة.

يقع مقر Evoc Motorcycles في هونغ كونغ وبكين ولكن لديها شبكة توزيع عالمية. وتشتهر العلامة التجارية بدراجاتها النارية الكهربائية للركاب.

ومن ناحية أخرى، فإن AmpX هي دراجة مناسبة للمسارات والممرات الترابية. توصف هذه الدراجة بأنها دراجة ترابية كهربائية جديدة ومبتكرة، وهي مُجهزة لخوض مغامرات مثيرة على الطرق الوعرة.



يتم تشغيل Evoc AmpX بواسطة محرك كهربائي بقدرة 20 كيلو واط متصل بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات. كما توفر AmpX عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر على العجلة الخلفية مقاس 19 بوصة.

ويعتبر صندوق التروس اليدوي الموجود في AmpX ليس شائعًا ولكنه موجود. كما ان الدراجة قادرة على الركوب لمدة تصل إلى 5 ساعات على مسار أحادي المسار.

توفر الدراجة قوة كافية لركوب دواسة الوقود المفتوحة على مصراعيها حول حلبات السباق.

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