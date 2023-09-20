تكنولوجيا: علامة HONOR تطلق هاتف HONOR Magic V Purse في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR هاتفHONOR V Purse في شنغهاي، الصين. تم تصميم الهاتف الذكي القابل للطي ليكون نحيفاً وعصرياً بشكل غير مسبوق، ويبلغ سمكه 8.6 ملم فقط عند طيه و4.3 ملم عند فتحه، مما يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأنحف هاتف ذكي قابل للطي. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها HONOR بتحويل المفهوم إلى منتج تجاري بعد الإعلان عن مفهوم هاتف HONOR V Purse خلال معرض IFA لهذا العام. يمثل هاتف HONOR V Purse المزيج بين الموضة والتكنولوجيا، حيث يقدم HONOR V Purse مفهوم “من الهاتف إلى الحقيبة” إلى النور، ليشكل بذلك فئة جديدة من التكنولوجيا تقدم خيارات عصرية للمستهلكين المهتمين بالموضة.

وبهذه المناسبة، تحدث السيد جورج زاو، الرئيس التنفيذي لعلامة HONOR قائلاً “في الآونة الأخيرة، يركز المستهلكون على أساليب الحياة العصرية والرقمية الرائدة” كما تابع “لتلبية احتياجات المستخدمين، تضع علامة HONOR تصور عن الجيل التالي من الهواتف الذكية، من خلال إطلاق هاتف HONOR V Purse والذي يجمع بسلاسة بين التقنيات الثورية والتصميم الأنيق. كشهادة على التزامنا بتقديم تصاميم عصرية تواكب أحدث اتجاهات نمط الحياة، يعد هاتف HONOR Magic V Purse إلهام لأجيال جديدة من المنتجات الذكية الجديرة بالاهتمام والتي لا تشبه أي شيء موجود في السوق اليوم.”

أنحف هاتف قابل للطي في العالم

في إطار سعي علامة HONOR لتقديم تصميم هاتف قابل للطي هو الأنحف والأخف وزنًا، تسجل HONOR رقمًا قياسيًا جديدًا لنحافة الهاتف الذكي القابل للطي مع HONOR V Purse الذي يبلغ سُمكه 8.6 ملم فقط عند الطي و4.3 ملم عند فتح الهافت. يبلغ وزن الهاتف الذكي الجديد 214 جرامًا فقط، وهو يبدو خفيفًا مثل الهاتف الذكي في اليد، مما يوفر للمستخدمين تجربة رائعة تجمع بين استخدام الشاشة الكبيرة القابلة للطي دون الإحساس بالثقل مثل الأجهزة القابلة للطي الأخرى.

تم تحقيق أحدث إنجاز فيما يتعلق بنحافة الأجهزة القابلة للطي من خلال مفصلة HONOR الجديد كلياً. يأتي الهاتف مع نوابض فائقة بسماكة 1.2 ملم وتروس صغيرة يبلغ قطرها 1.73 ملم فقط. وتعتمد المفصلة الجديدة أيضاً على آلية طي جديدة وتتميز بالفولاذ الخاص بشركة HONOR لتوفير متانة مذهلة مع الحفاظ على خفة الوزن بشكل رائع.

مع هاتف HONOR V Purse الجديدة، يتحول هاتفك الذكي بسلاسة إلى أيقونة في عالم الموضة، وذلك بفضل سلسلة من تصاميم شاشة العرض القابلة للتخصيص (AOD) والتي تحاكي تصميم حقيبة اليد من اختيارك، في حين يمكنك اختيار الأشرطة القابلة للتبديل وتتيح لك السلاسل التي يتم تثبيتها بمفصلة HONOR V Purse إمكانية ارتداء الهاتف الذكي بسهولة على الكتف أو حمله في اليد، تماماً مثل الحقيبة العادية. يعد فتح الهاتف القابل للطي تجربة بحد ذاتها، حيث يقوم المشبك بفتح قفل الشاشة بنقرة سلسة، تماماً مثل مشبك الحقيبة.

استوديو تصوير قابل للارتداء

يتميز هاتف HONOR V Purse بمستشعر IMX800 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مما يجعله مثل استوديو صور متنقل يمكنك ارتداؤه. يمكن أن تتضاعف الشاشة الكبيرة لمساعدتك على التقاط صور شخصية رائعة، أو يمكن طيها واستخدامها كمنظار رقمي يمكنك رؤيته أثناء التقاط صور سيلفي بالكاميرات الخلفية. تضيف الكاميرا المزدوجة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل تعدد الاستخدامات إلى الكاميرا الرئيسية القوية، مما يتيح لك التقاط لقطات خلابة للمناظر الطبيعية ولقطات جماعية واسعة يمكن أن تستوعب بسهولة حفلة كبيرة، بالإضافة إلى لقطات مقربة تكشف تفاصيل غالباً ما تكون تمر دون أن يلاحظها أحد بالعين المجردة.

يدعم هاتف HONOR V Purse، المعزز بمحرك الصور HONOR Image Engine، التكبير الرقمي بمقدار 0.6x، 0.8x، 1x و1.3x من أجل إعادة تصور الأنماط المختلفة لصور البورتريه. كما يتوفر وضع بورتريه مخصص مع خيار التبديل بين التكبير بمقدار 1x و2x والمصممة لمصوري البورتريه المحترفين. تعمل خوارزمية لون البشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HONOR V Purse على تحسين سطوع البشرة بذكاء وتطمس بقع الضوء في الخلفية لتوليد تأثيرات بوكيه، مما يساعدك على التقاط صور بجودة الاستوديو أينما كنت ومتى شئت.

جودة مرئيات غير مسبوقة مع شاشة بقياس 7.71 إنش

يتميز هاتف HONOR V Purse بشاشة مرنة من النوع OLED مقاس 7.71 بوصة ودقة 2K والتي تدعم سطوع تبلغ 1600 شمعة كحد أقصى. علاوة على ذلك، تأتي شاشة الهاتف مع طبقة مضادة للانعكاس تسمح بمرور المزيد من الضوء لتقليل الانعكاس، لتظل الشاشة الساطعة نابضة بالحياة ويمكن مشاهدة المحتوى وقراءته بوضوح تحت ضوء الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخوارزميات المُحسنة على ضبط سطوع شاشة HONOR V Purse لمستوى يصل إلى شمعتين لضمان أن تكون القراءة في وقت متأخر من الليل مريحة للعين كما هي للعقل. يدعم هاتفHONOR V Purse مجموعة كاملة من ميزات حماية العين من HONOR المُفضلة لدى المستخدمين، بما في ذلك تعتيم PWM بمعدل 2,160 هرتز والذي يزيل وميض الشاشة الضار، بالإضافة إلى التعتيم الديناميكي والعرض الليلي اليومي الذي يقلل من إجهاد العين الناجم عن استخدام الهاتف الذكي لفترة طويلة لتحسين نوعية النوم.

يتميز هاتفHONOR V أيضاً بتقنية Super Dynamic Vivid Display التي تعمل على تحسين سطوع المحتوى المعروض. من خلال معالجة الرسومات، يتم تحسين الصور ومقاطع الفيديو وعناصر واجهة المستخدم غير المتحركة بشكل فردي. يمكن تطبيق هذه التقنية على مستوى النظام أو لتحديد نوافذ التطبيقات لتوفير دقة بصرية أكبر، وعرض المحتوى بتباين ديناميكي أفضل وسطوع أعلى.

بهدف تحقيق متطلبات متانة الشاشة العالية للهواتف القابلة للطي بشاشة خارجية، صممت HONOR حلاً بطبقات متعددة من الحماية لشاشة هاتف HONOR V Purse. يتميز الجهاز بمتانة مُعززة يسمح له بتحمل سيناريوهات الاستخدام المختلفة يومياً، بفضل قدرته على تحمل الفتح والطي 200,000 مرة والتي تم اختبارها، كما تمكن من اجتياز مجموعة من تقييمات مقاومة الصدمات والتآكل. يُعرف HONOR V Purse بموثوقيته، وهو أول هاتف قابل للطي خارجيًا معتمدًا بمقاومة السقوط من فئة 5 نجوم على الجهاز بشكل كامل ومقاومة الصدمات من فئة 5 نجوم للحصول على شهادة الشاشة من SGS، وهي مؤسسة رائدة عالميًا في مجال الاختبار والفحص والاختبارات.

بطارية من السيليكون والكربون: عدّاء الماراثون

يتميز هاتف HONOR V Purse ببطاريات من السيلكون والكاربون توفر سعة بطارية بإجمالي 4,500mAh، لمواكبة نمط الحياة السريع والتواصل دائماً.

من خلال دمج تقنية HONOR الرائدة في تجميع الشحنات ذات الجهد المنخفض، أعادت خلايا السيليكون والكربون تصميم الدوائر ونظام تفريغ جديد لتوفير شحن أكبر بنسبة 360% مقارنة بأنظمة البطاريات التقليدية القائمة على الجرافيت وتمكين هاتف HONOR V Purseمن العمل بشكل يمكن الاعتماد عليه عند انخفاض عدد الفولت . تسمح الأنودات من السيليكون-الكربون الجديدة أيضًا للبطاريات بأن تكون نحيفة مثل البطاقة، ومع حل تحسين البطارية المطور ذاتياً من HONOR، يمكن أن يوفر HONOR V Purse ما يصل إلى 8.7 ساعة من تشغيل الفيديو أو 10.6 ساعة من قراءة المقالات بشكل متواصل أو 16 ساعة تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت مع شاشة بدقة 2K مقاس 7.71 إنش.

افصل بين الحياة العملية والشخصية مع MagicOS 7.2

بداية من تصميمات شاشات العرض التي تعمل دائماً والجديدة كلياً، وملاحظات HONOR، اقتراحات YOYO، وMagicRing، إلى ميزات الأمان الجديدة وغير ذلك الكثير، يوفر نظام MagicOS 7.2 الجديد كليًا مجموعة كبيرة من ميزات الاتصال الذكية والمتعددة المصممة لتحسين تجربة المستخدم اليومية.

تعد خاصية Parallel Space مساحة آمنة مصممة لحماية أمان بياناتك، وتستفيد استفادة كاملة من عامل الشكل القابل للطي لمساعدتك على فصل التطبيقات والبيانات الحساسة المتعلقة بالعمل بسهولة وأمان عن ملفاتك وصورك الشخصية. لديك أيضًا خيار عرض كل من ملف التعريف الرئيسي والمساحة الموازية في وقت واحد في نافذتين منفصلتين والتفاعل مع الملفين الشخصيين في وقت واحد لمزيد من الراحة.

اللون والتوفر

هاتف HONOR V Purse هو أنحف وأخف هاتف في العالم، ويوفر إمكانيات لا حصر لها للأناقة والتعبير عن الذات مع تقديم مرئيات على أعلى مستوى، وعمر بطارية أطول، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الذكية. يتوفر هاتف HONOR V Purse باللون الذهبي والأزرق والأسود، وسيكون متاحة للطلب المسبق في الصين بداية من 19 سبتمبر، بسعر يبدأ من 5999 يوان صيني للنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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