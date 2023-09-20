شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعلن ميزات واتس آب الجديدة لتطبيق WhatsApp Business والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا عن ميزات جديدة لتطبيق واتساب بيزنس، من بينها "تدفقات الواتساب" بالإضافة إلى التوسع بخدمة Meta Verified، وذلك في حدث أقيم في مومباي، وقال عملاق التكنولوجيا إن لديه ما يقرب من 200 مليون مستخدم لتطبيق WhatsApp Business.

الميزات الرئيسية القادمة إلى WhatsApp Business هي:

تدفقات الواتساب

هذه ميزة جديدة تمامًا للشركات لإنشاء تجارب أكثر ثراءً في الدردشة لعملائها مثل حجز حجز أو طلب التوصيل أو تسجيل الوصول لرحلة جوية، مباشرة على WhatsApp.

ستتمكن الشركات من الاختيار من بين سلسلة من العناصر الأساسية المرنة المعدة مسبقًا حتى تتمكن من إنشاء تجارب قابلة للتخصيص لعملائها.

ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة في الأسابيع المقبلة، كذلك تتوافر خدمة الدفع عبر واتساب لحسابات الأعمال في الهند وستتمكن جميع الشركات التي تستخدم منصة WhatsApp Business من الوصول إليها.

سيتمكن الأشخاص من إضافة عناصر إلى سلة التسوق وإرسال الدفع باستخدام طريقة الدفع التي يختارونها - إما وانستبغ أو طرق الدفع الأخرى بما في ذلك جميع تطبيقات UPI وبطاقات الخصم والائتمان وغيرها - كل ذلك دون الحاجة إلى الانتقال إلى موقع ويب.

التحقق من ميتا للأعمال

أعلنت ميتا أيضًا عن توسيع Meta Verified للشركات على فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ستتمكن الشركات من الاشتراك مقابل رسوم والحصول على شارة تم التحقق منها ودعم الحساب والحماية من انتحال الشخصية والميزات المتميزة التي تساعد على تضخيم علامتها التجارية عبر الإنترنت وجعل الدردشة مع العملاء أكثر كفاءة.

ليس من الواضح ما هي الرسوم التي ستفرضها ميتا على المستخدمين مقابل الحسابات التي تم التحقق منها.

سيتم طرح الميزة في أعمال فيسبوك وإنستجرام في بلدان محددة خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل إلى واتساب في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: "تقود الهند العالم من حيث كيفية تبني الأشخاص والشركات للرسائل باعتبارها الطريقة الأفضل لإنجاز الأمور".