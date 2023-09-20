شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح نسخة تجريبية لأجهزة iPad لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب أخيراً علي نسخة تجريبية لأجهزة iPad، حيث قدمت Meta خيارًا لاستخدام واتساب على جهاز iPad بشكل مستقل عن iPhone، وذلك بفضل تحديث جديد، وفقاً لموقع macrumors.

يتيح تطبيق واتساب حاليًا لمستخدمي منصة المراسلة المشفرة ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساباتهم حتى عندما لا يكون هاتفهم الذكي الرئيسي متصلاً بالإنترنت، حيث يتصل كل جهاز مرتبط بـ واتساب بشكل مستقل، مما يضمن تشفير الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات بشكل كامل، وتدعم هذه الميزة أيضًا أجهزة Mac، ولكن ليس أجهزة iPad حتى الآن.

بدأ واتساب في اختبار النسخة التجريبية لاستخدام أجهزة iPad كجهاز مرتبط في أحدث إصدار تجريبي، ويعني التحديث الجديد أن أي رسائل يتم إرسالها أو تلقيها على iPad تتم مزامنتها مع الهاتف الأساسي للحساب، بغض النظر عما إذا كان جهاز iPhone أو جهاز Android.

قامت شركة ميتا، الشركة الأم لـ واتساب، بإتاحة فيس بوك على ‌iPad‌، لكن تطبيق واتساب لم يتوفر علي ‌iPad‌ على الإطلاق، على الرغم من مطالبة العديد من المستخدمين بهذه الميزة، ليس من الواضح بالضبط متى سيكون تطبيق واتساب لأجهزة iPad متاحًا لعامة الناس، ولكن إدراجه في النسخة التجريبية يعد مؤشرًا جيدًا على أنه سيصل قريبًا.