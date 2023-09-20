تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن Fitbit Charge 6 في حدث يعقد في 28 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Fitbit العلامة الفرعية لشركة جوجل مقطع تشويقي على منصة X اليوم أشارت من خلاله إلى خططها لإطلاق Charge 6 في حدث يعقد في 28 من سبتمبر.

أطلقت شركة Fitbit مؤخراً تحديث جديد لتطبيق الشركة، كما أكدت من خلال مقطع تشويقي على خططها لإطلاق إصدارها الجديد Charge 6 قريباً.

وتأتي Charge 6 بعد إصدار الشركة السابق Charge 5 الذي قدم من Fitbit رسمياً في عام 2021، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الجديد رسمياً قبل إنطلاق حدث جوجل المقرر عقده في أكتوبر لكشف النقاب عن إصدارات Pixel الجديدة.

ولقد كشف مقطع الفيديو التشويقي الذي نشر على منصة X على أن مؤتمر Fitbit Charge 6 ينطلق في 28 من سبتمبر.

من جانب أخر يؤكد الإعلان التشويقي واحدة من المميزات المرتقبة في الساعة الذكية وهي مقاومة الماء، حيث تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند السباحة، كما تظهر السوارة الذكية بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق.

أيضاً من المتوقع أن يتكامل الإصدار الجديد مع تطبيقات جوجل، لذا تدعم الساعة الذكية تشغيل تطبيقات YouTube Music وتطبيق الخرائط.

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