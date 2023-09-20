شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعداد جديد بأيفون 15 يمنع الهواتف من الشحن بنسبة تزيد عن 80%.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز جميع طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Pro بإعداد جديد لحالة البطارية يمنع الأجهزة من الشحن بنسبة تزيد عن 80% في جميع الأوقات عند تمكينها، كما أكدت أليسون جونسون من موقع The Verge خلال جلسة أسئلة وأجوبة.

الإعداد الجديد منفصل عن ميزة شحن البطارية المحسّنة الموجودة مسبقًا على أجهزة iPhone، والتي تعمل على تأخير الشحن بذكاء لأكثر من 80% حتى وقت أكثر ملاءمة من خلال التعرف على روتين الشحن اليومي للجهاز، وعند تمكين الحد الأقصى البالغ 80%، لن يتم شحن iPhone أبدًا بعد هذه النقطة على الإطلاق.

يؤدي الحد الثابت بنسبة 80% إلى تحسين عمر بطارية عن طريق تقليل الوقت الذي تكون فيه البطارية مشحونة بالكامل.

تقول Apple إن جميع طرازات iPhone 15 تتمتع بنفس عمر البطارية مثل طرازات iPhone 14.