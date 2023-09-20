تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن هاتف OnePlus Open في 19 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف OnePlus Open القابل للطي العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن موعد جديد للإعلان عن هذا الإصدار في 19 من أكتوبر.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط وان بلس للإعلان عن أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي OnePlus Open في حدث يعقد في 29 من أغسطس، إلا أن هذا الإصدار لم يكُشف عنه بشكل رسمي حتى الآن.

وفي تفاصيل جديدة نشرت في “TechCrunch” والتي ترتكز على تصريحات “Robin Liu” الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس، أكد فيها على أن وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus Open قريباً للأسواق.

كما أكدت OnePlus على خططها لدفع تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار قريباً عبر الموقع الرسمي للشركة، وقنوات التواصل الإجتماعي.

من جانب أخر قدم “Max Jambor” موعد محدد أكثر للإعلان عن هاتف OnePlus Open، حيث يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 19 من أكتوبر.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف OnePlus Open يأتي بشاشة AMOLED بحجم 7.8 إنش بمعدل تحديث 120Hz، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.3 إنش ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم وان بلس الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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