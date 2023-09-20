تكنولوجيا: Amazon تكشف عن مميزات “Eye Gaze” التي تتوفر في جهاز Fire Max 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان مساعد “Alexa” المحور الرئيسي لحدث مؤتمر أمازون الأخير، حيث يجلب المساعد الرقمي هذا العام اثنان من المميزات الجديدة لإمكانية الوصول والتي تتوفر على أجهزة أمازون هذا العام.

وتعد ميزة “Eye Gaze” أو التنقل في الشاشة عن طريق تتبع العين أولى مميزات إمكانية الوصول المقدمة في مساعد Alexa الرقمي، وتستهدف هذه الميزة المستخدمين ممن يعانون من إعاقات حركية أو النطق، حيث يمكن لميزة “Eye Gaze” أن تدعم هذه الفئة في تنفيذ عدد من الإجراءات المعدة مسبقاً بشكل تلقائي عبر جهاز Fire Max 11 اللوحي.

وتعمل هذه الميزة على تتبع حركة العين على شاشة جهاز Fire Max 11 اللوحي وتنفيذ الإجراءات وفقاً لجهة تركيز المستخدم على الشاشة.

أيضاً يمكن لميزة “Eye Gaze” أن تعمل على تنفيذ إجراءات معدة مسبقاً مثل التحكم في المنزل الذكي وتشغيل الوسائط وإجراء المكالمات.

ومن المقرر أن تتوفر ميزة Eye Gaze لمستخدمي جهاز Max 11 لاحقاً هذا العام دون تكلفة إضافية، أيضاً تخطط أمازون ميزة جديدة لترجمة المكالمات عبر نسخ المكالمة من خلال Alexa عبر أجهزة Echo Show ومن ثم عرض التسميات التوضيحية بعد الترجمة على الشاشة.

ومن المقرر أن تدعم الميزة في البداية ترجمة 10 لغات تتضمن الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية، على أن تتوفر الميزة لاحقاً هذا العام على أجهزة Echo Show.

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