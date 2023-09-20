تكنولوجيا: ميزة الطوارئ “Alexa Emergency” تتوفر بسعر 6 دولارات شهرياً قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون خلال الحدث اليوم عن ميزة مساعد الطوارئ “Alexa Emergency” التي تدعم تعزيز الحماية الشخصية، وتتوفر بسعر 6 دولار شهرياً أو 59 دولار سنوياً.

تأتي ميزة مساعد الطوارئ “Alexa Emergency” بنظام مخصص للإتصال بالجهة المحددة مسبقاً والتي تتوفر على مدار الأسبوع ولفترة 24 ساعة.

أيضاً عند التسجيل في الخدمة يعمل المساعد الرقمي المخصص للحماية على حفظ عنوان المستخدم، والأدوية المخصصة له، وأيضاً تسجيل نوع الحساسية التي يواجهها المستخدم ومن ثم نقل هذه المعلومات للجهة المحددة.

وتؤكد أمازون على أن ميزة “Alexa Emergency” تتوفر قريباً في سوق الولايات المتحدة، على أن يتم دعم الميزة على كافة أجهزة Echo، وتتاح الميزة بسعر 6 دولار شهرياً أو 59 دولار سنوياً.

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