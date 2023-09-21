شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ في بيع جهاز 2023 M2 Urtla Mac Pro بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Apple اليوم طرازات M2 Urtla Mac Pro إلى متجرها الإلكتروني للمنتجات المجددة في الولايات المتحدة، لتقدم أحدث إصدار من الجهاز المكتبي بسعر مخفض لأول مرة منذ إطلاقه، وفقاً لموقع macrumors.

يبلغ سعر النسخة المجددة من ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ الأساسي المزود بوحدة معالجة مركزية ذات 24 نواة ووحدة معالجة رسومات 60 نواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 64 جيجابايت ومحرك أقراص SSD سعة 1 تيرابايت، بسعر 5949 دولارًا أمريكيًا، بخصم 1050 دولارًا أمريكيًا من السعر العادي البالغ 6999 دولارًا أمريكيًا مقابل خصم بنسبة 16 %.

لدى Apple العديد من تكوينات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ متاحة للشراء في الوقت الحالي، وكلها بخصومات مماثلة وخصم يصل إلى 1500 دولار من السعر الاساسى، ستتغير إمدادات طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ بمرور الوقت مع إضافة Apple لأجهزة جديدة، لذلك إذا كنت تبحث عن تكوين معين، فقد تحتاج إلى التحقق من الموقع الذي تم تجديده كثيرًا.

تم طرح طرازات ‌M2‌ Urtla ‌Mac Pro‌ في يونيو 2023، وهي آخر أجهزة Mac التي تنتقل إلى Apple silicon بصرف النظر عن تصميم شرائح Apple الجديدة، تتمتع طرازات ‌Mac Pro‌ بنفس تصميم الجيل السابق من Intel ‌Mac Pro‌ وتأتي موديلات ‌Mac Pro‌ المجددة مزودة بسلك طاقة، وماوس، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard مع Touch ID.