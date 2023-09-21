تكنولوجيا: أمازون تكشف عن أجهزة لوحية جديدة للأطفال مع جهاز Echo بمميزات Alexa الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون اليوم عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية وأجهزة Echo المخصصة للأطفال، والتي تأتي لاحقاً بميزة إجراء محادثات طبيعية مع Alexa.

يعد مساعد Alexa المحور الرئيسي لحدث أمازون الأخير، لما يقدمه المساعد الرقمي من إمكانيات لغوية جديدة لإجراء محادثات سلسة وتمتد لفترات طويلة عبر أجهزة الشركة.

وتدمج أمازون المميزات الجديدة لمساعد Alexa أيضاً في جيل جديد من الأجهزة المخصصة للأطفال، والتي تتضمن أجهزة لوحية مع جهاز Echo جديد، وميزة “Explore With Alexa”.

وتعد ميزة “Explore With Alexa” نموذج مصغر من ربوبوت الدردشة المحدث من أمازون، والمخصص لدعم الأطفال بمعلومات عن الحيوانات أو الطبيعة، كما أنه يجلب بعض الألعاب التي تستهدف الأطفال بشكل خاص، كما يعمل على عرض بعض الحقائق اليومية الممتعة للأطفال.

أيضاً تم تطوير تقنية روبوت الدردشة بهدف رئيسي لحماية الأطفال من المحتوى الذي يشكل خطر في شبكة الإنترنت.

ولقد أكدت أمازون على أن “Explore With Alexa” سينطلق رسمياً خلال موسم العطلات، على أن يتم توسيع المحتوى لاحقاً ليشمل تفاصيل أكثر تتخطى المعلومات الشائعة عن الحيوانات والطبيعة.

كما أطلقت أمازون مكبر Echo Pop Kids الذكي المطور لصغار السن، والذي يتوفر للمستخدمين باثنان من الوحدات، والتي تتميز بتصميم أميرات ديزني أو Avengers، ومن المقرر أن يبدأ شحن المكبر الذكي خلال الشهر المقبل بسعر 50 دولار، على أن يتوفر بعرض مجاني في إشتراك لمدة 6 أشهر في Amazon’s Kids Plus.

أيضاً كشفت أمازون عن جهاز Fire Kids اللوحي الجديد المخصص للأطفال مع Fire Kids Pro، على أن تتميز الأجهزة بحجم شاشة 10 إنش، وبآداء سريع بنسبة 25% مقارنة بالجيل السابق، كما تتميز الشاشة بجودة FHD أو بدقة 1080 بيكسل.

وتتوفر الأجهزة بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وتنطلق للأسواق لاحقاً بسعر 190 دولار، مع دعم ميزة اللعب الجماعي “Play Together”، وتأتي الأجهزة بتطبيق Music Maker لدعم الأطفال بميزة إبتكار الموسيقى.

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