تكنولوجيا: Amazon تعلن عن نظارة Echo Frames الذكية الجديدة بعمر أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون عن إصدارها الجديد من النظارات الذكية Echo Frames التي تنطلق بعمر أكبر للبطارية، وتحسينات للصوتيات، وسعر 270 دولار.

قدمت أمازون خلال الحدث الذي انطلق مؤخراً إصدارها الجديد من النظارات الذكية Echo Frames، وهو أول تحديث للنظارة الذكية بعد مرور عامين على إطلاق الإصدار السابق.

ويأتي الإصدار الجديد بتعزيز لعمر البطارية، مع تحسينات في الصوتيات، مع عدد من الألوان والتصاميم الجديدة.

وتستمر Echo Frames بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات من تشغيل الوسائط أو الموسيقى، كما تتوفر النظارة الذكية بعدد 7 من التصاميم المختلفة التي تناسب مستخدمي النظارات الطبية أو الشمسية.

كما طورت اثنان من تصاميم النظارة الذكية “Carrera Smart Glasses” على أن تتوفر النظارة في الأسواق بنفس العلامة التجارية.

وتدعم جميع الإصدارات معايير IPX4 لمقاومة الماء والخدش، أيضاً يتميز الإصدار الجديد بحجم أصغر من الإصدار السابق بنسبة 15% وذلك بفضل التصميم الجديد للنظارات.

أيضاً تأتي Echo Frames بدعم أفضل لمساعد Alexa بصوتيات واضحة، وبتوازن أعلى، مع معالجة أكثر كفاءة للحديث، وإكتشاف أفضل للتنبيهات.

ويبدأ سعر Echo Frames الجديدة من 270 دولار، بينما يتوفر إصدار Carrera Smart Glasses بسعر 390 دولار، إلا أن أمازون لم تؤكد على موعد لبدء بيع النظارة.

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